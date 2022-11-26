Украина, Польша и Литва призвали мир признать общей целью деоккупацию всей Украины

Денис Шмигаль, Матеуш Моравецкий, Ингрида Шимоните провели встречу в Киеве / Фото t.me/Denys_Smyhal

В субботу, 26 ноября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните прибыли с визитом в Украину. Вместе с главой правительства Украины Денисом Шмигалем они подписали совместное заявление по результатам встречи в рамках "Люблинского треугольника".

В документе политики призвали международное сообщество признать "общей целью восстановление территориальной целостности Украины и освобождение всей временно оккупированной территории Украины", говорится в тексте заявления.

После встречи с польским и литовской коллегами глава правительства Украины Денис Шмигаль отметил, что в совместном заявлении, среди прочего, отмечен существенный вклад "Люблинского треугольника" в консолидацию международной поддержки Украины, а также противодействие агрессивной политике России, расследование ее военных преступлений и привлечение к ответственности, а также необходимость дальнейшего усиления военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине.

"Сегодняшняя встреча еще раз показала, что Украину, Литву и Польшу объединяют общие цели, ценности, единая позиция в оценках угроз, а также общее видение противостояния российской агрессии и приближения нашей победы", - цитирует Шмигаля Интерфакс-Украина.

Денис Шмигаль, Матеуш Моравецкий, Ингрида Шимоните / Фото t.me/Denys_Smyhal

По его словам, на встрече с премьерами обсуждался широкий круг вопросов: гуманитарная, финансовая, экономическая, энергетическая политика.

Шмыгаль подчеркнул, что также стороны обсудили приоритетные вопросы, в частности, победу Украины в войне против России.

Как сообщал Главред, 19 ноября премьер-министр Великобритании Риши Сунак впервые прибыл с официальным визитом в Киев, находясь в своей должности. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время своего визита в Киев Сунак анонсировал новый пакет военной помощи Украине, в который войдут системы противовоздушной обороны.

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