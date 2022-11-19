Риши Сунак в Киеве: премьер Британии впервые лично встретился с Зеленским - подробности

Риши Сунак Встретился с Владимиром Зеленским / скриншот

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак впервые прибыл с официальным визитом в Киев, находясь в своей должности. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом глава страны заявил на своей странице.

Зеленский акцентировал внимание на том, что Британия стала "мощным союзником" с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину.

"Во время сегодняшней (19 ноября - Главред) встречи мы обсудили важнейшие вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности. Вместе мы сильнее и достигнем желаемых результатов", - написал Зеленский.

Риши Сунак Встретился с Владимиром Зеленским / скриншот

Напомним, бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 20 октября объявила об отставке. Она заявила, что уходит в отставку с поста премьер-министра после бурных 45 дней на должности.

42-летний Риши Сунак официально стал новым премьер-министром Великобритании. Его на этом посту 25 октября, официально утвердил король Великобритании Чарльз.

Что известно о Риши Сунака

Сунак стал первым премьер-министром Великобритании с южноазиатскими корнями. Его родители – индийцы, работавшие в сфере медицины и фармацевтики, эмигрировали в Британию из Восточной Африки в 1960-х годах.

В 2015 году он был избран в Палату общин. В правительстве Джонсона он занимал должность главного секретаря казначейства Великобритании, а в феврале 2020 года возглавил это министерство. Однако в 2022 году Риши Сунак один из первых ушел в отставку из-за несогласия с экономической политикой Джонсона.

Сунак осуждает политику российского диктатора Владимира Путина и его варварскую войну против Украины. Ранее он призвал не пускать Путина на саммит G20. Также Сунак заявлял, что в случае назначения его на должность премьер-министра его первой поездкой будет поездка в Киев. Он заявлял, что после избрания его на эту должность поддержка Британией Украины не уменьшится.

Сунак также отмечал, что война, которую развязал Путин, привела к дестабилизации энергетических рынков и цепей поставок во всем мире.

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