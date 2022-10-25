Премьер Британии Риши Сунак впервые высказался о войне в Украине

Риши Сунак / pixabay, wikipedia.org

Новый премьер-министр Британии Риши Сунак в своем первом выступлении заявил, что война, которую президент России Владимир Путин развязал против Украины, привела к дестабилизации энергетических рынков и цепей поставок во всем мире.

"Будет правильно вам объяснить, почему я здесь стою перед вами в должности нового премьер-министра. Сейчас наша страна сталкивается с глубоким экономическим кризисом. Все еще видимые последствия COVID-19, путинская война в Украине дестабилизировала энергетические рынки и цепи поставок по всему миру. Предыдущее правительство допустило ошибку. Меня избрали лидером моей партии и вашим премьер-министром, частично, чтобы исправить их. И эта работа начинается сейчас", - заявил британский премьер.

Сунак также заявил, что всегда будет благодарен экс-премьеру Борису Джонсону за его чрезвычайные достижения в должности главы правительства.

Что известно о Риши Сунака

Сунак стал первым премьер-министром Великобритании с южноазиатскими корнями. Его родители – индийцы, работавшие в сфере медицины и фармацевтики, эмигрировали в Британию из Восточной Африки в 1960-х годах.

В 2015 году он был избран в Палату общин. В правительстве Джонсона он занимал должность главного секретаря казначейства Великобритании, а в феврале 2020 года возглавил это министерство.

Однако в 2022 году Риши Сунак один из первых ушел в отставку из-за несогласия с экономической политикой Джонсона.

Сунак осуждает политику российского диктатора Владимира Путина и его варварскую войну против Украины. Ранее он призвал не пускать Путина на саммит G20. Также Сунак заявлял, что в случае назначения его на должность премьер-министра его первой поездкой будет поездка в Киев. Он заявлял, что после избрания его на эту должность поддержка Британией Украины не уменьшится.

Напомним, бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 20 октября объявила об отставке. Она заявила, что уходит в отставку с поста премьер-министра после бурных 45 дней на должности.

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