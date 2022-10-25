Новым премьер-министром Великобритании официально стал Риши Сунак

Новым премьер-министром Британии официально стал Риши Сунак/ Twitter Rishi Sunak, pixabay.com

Риши Сунак официально стал новым премьер-министром Великобритании. Его на этом посту во вторник, 25 октября, официально утвердил король Великобритании Чарльз.

Король Чарльз поручил 42-летнему Сунаку сформировать новое правительство. Об этом сообщает Sky News.

"Риши Сунак официально стал премьер-министром (Британии – ред.) после аудиенции у короля в Букингемском дворце", – отмечается в сообщении.

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