Новым премьер-министром Великобритании официально стал Риши Сунак

На должности его утвердил король Великобритании Чарльз во вторник, 25 октября.
Риши Сунак официально стал новым премьер-министром Великобритании. Его на этом посту во вторник, 25 октября, официально утвердил король Великобритании Чарльз.
Король Чарльз поручил 42-летнему Сунаку сформировать новое правительство. Об этом сообщает Sky News.
"Риши Сунак официально стал премьер-министром (Британии – ред.) после аудиенции у короля в Букингемском дворце", – отмечается в сообщении.
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Автор: Алёна Воронина