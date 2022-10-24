Новым премьер-министром Великобритании станет Риши Сунак: что о нем известно

Риши Сунак / pixabay, wikipedia.org

24 октября в Британии избран новый лидер британской Консервативной партии. Им стал Риши Сунак.

Это означает, что он в ближайшее время станет премьер-министром Великобритании.

Сунак сменит на посту премьера Лиз Трасс, которая пробыла в должности менее двух месяцев.

Официальное заявление будущего премьера в Палате общин ожидается в ближайшее время.

В Консервативной партии уже подтвердили, что он остался единственным кандидатом на пост лидера партии и, следовательно, станет им автоматически.

Поскольку соперница Сунак, лидер консерваторов в Палате общин Пенни Мордонт, объявила о том, что выбывает из гонки.

Главой правительства король Чарльз III, как ожидается, назначит его уже на этой неделе.

Что известно о Риши Сунак

42-летний Риши Сунак станет первым первым премьер-министром Великобритании с южноазиатскими корнями. Его родители-индийцы, работавшие в сфере медицины и фармацевтики, эмигрировали в Великобританию из Восточной Африки в 1960-х годах.

В 2015 году Сунак избрался в Палату общин.

В 2016 году он проголосовал за Брекзит – выход Великобритании из Евросоюза.

В 2019 году – поддержал Бориса Джонсона в его борьбе за кресло премьер-министра Великобритании после отставки Терезы Мэй.

В правительстве Джонсона Сунак был назначен на должность главного секретаря казначейства Великобритании, а в феврале 2020 года возглавил это министерство.

В качестве министра финансов Сунак, по оценкам экспертов, довольно успешно провёл Великобританию через пандемию COVID-19, среди прочего обеспечив денежную поддержку владельцам закрытых ресторанов и сохранение рабочих мест.

В 2022 году Сунак один из первых ушел в отставку из-за несогласия с экономической политикой Джонсона.

Летом 2022 года Сунак наряду с Трасс и ещё шестью кандидатами принимал участие в гонке за место премьер-министра Великобритании. В финале он получил 42,6% голосов, проиграв Лиз Трасс - 57,4%.

Поддержка Украины

Риши Сунак считает себя традиционным консерватором. Выступает за низкие налоги и малые государственные расходы. В своем Twitter Сунак еще летом подытожил достижения Бориса Джонсона и осудил Путина.

"Он провел нашу страну из-за одних из самых сложных вызовов, с которыми мы когда-либо сталкивались, а затем взялся (бороться) против Путина и его варварской войны в Украине", - писал Сунак.

К тому же ранее Риши Сунак призвал не пускать Путина на саммит G20, заявлял, что если станет премьером, первой поездкой будет Киев, а в интервью The Sun говорил, что кто бы ни стал премьером, Британия останется союзником Украины.

Отставка Лиз Трасс

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 20 октября объявила об отставке. Она заявила, что уходит в отставку с поста премьер-министра после бурных 45 дней в должности.

За пять недель на своей должности из Трасс лишилась двух главных министров, поддержки парламентской фракции и электората. Трасс останется премьером, пока не будет избран преемник.

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