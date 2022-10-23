Джонсон отказался идти повторно в премьеры Британии

Джонсон / president.gov.ua

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на должность.

Как сообщает Sky News, политик переживает, что его имя в списке потенциальных глав британского правительства может лишить достаточной поддержки тех, "кто добился успеха".

"Я считаю, что мне многое предложить, но боюсь, что сейчас просто неподходящее время", - отметил Джонсон.

Отмечается, что бывший министр финансов Риши Сунак может стать новым премьером.

Риши Сунак экс-глава минфина Британии.

42-летний этнический индус, который, собственно, и инициировал бунт в правительстве, после чего Борис Джонсон был вынужден уйти в отставку.

Отставка Лиз Трасс

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 20 октября объявила об отставке. Она заявила, что уходит в отставку с поста премьер-министра после бурных 45 дней в должности.

За пять недель на своей должности из Трасс лишилась двух главных министров, поддержки парламентской фракции и электората. Трасс останется премьером, пока не будет избран преемник.

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