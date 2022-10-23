Джонсон отказался идти повторно в премьеры Британии

Бывший министр финансов Риши Сунак может стать новым премьером.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на должность.
Как сообщает Sky News, политик переживает, что его имя в списке потенциальных глав британского правительства может лишить достаточной поддержки тех, "кто добился успеха".
"Я считаю, что мне многое предложить, но боюсь, что сейчас просто неподходящее время", - отметил Джонсон.
Отмечается, что бывший министр финансов Риши Сунак может стать новым премьером.
Риши Сунак экс-глава минфина Британии.
42-летний этнический индус, который, собственно, и инициировал бунт в правительстве, после чего Борис Джонсон был вынужден уйти в отставку.
Отставка Лиз Трасс
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 20 октября объявила об отставке. Она заявила, что уходит в отставку с поста премьер-министра после бурных 45 дней в должности.
За пять недель на своей должности из Трасс лишилась двух главных министров, поддержки парламентской фракции и электората. Трасс останется премьером, пока не будет избран преемник.
Читайте также:
- Новый флешмоб: Байден, Зеленский, Джонсон, Данилов и Подоляк заинтриговали мир перепиской в Twitter
- Зеленский о помощи Джонсона: ракеты Британии помогли остановить колонны танков войск России
- Зеленский срочно позвонил Джонсону: о чем говорили