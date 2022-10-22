За ним пойдут: у Джонсона больше шансов вытащить Британию из кризиса - Загородний

Джонсон может стать новым премьером Британии / Коллаж фото president.gov.ua, скриншот

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон, который так полюбился украинскому народу, имеет больше шансов вытащить страну из кризиса, чем другие кандидаты на пост премьера. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Джонсона даже сравнивают с Черчиллем, ведь считается, что Борис близок к нему по характеру.

"Я в этом случае больше верю в Джонсона. Потому что лидер - это тот человек, которому верят. Вот он придет, скажет, что будет именно так, чем вселит уверенность в то, что сможет стать драйвером. Джонсон на это способен, поскольку он - человек времени кризиса. И он может сказать всем: "Идем за мной". И за ним пойдут", - сказал Тарас Загородний.

Эксперт убежден, что Борис Джонсон является более привлекательным кандидатом для британцев.

Отставка Лиз Трасс

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 20 октября объявила об отставке. Она заявила, что уходит в отставку с поста премьер-министра после бурных 45 дней в должности.

За пять недель на своей должности из Трасс лишилась двух главных министров, поддержки парламентской фракции и электората. Трасс останется премьером, пока не будет избран преемник.

Что обещала Лиз Трасс

Трасс обещала подготовить план по борьбе с ростом стоимости электроэнергии для населения и обеспечение бесперебойных поставок топлива.

Трасс также говорила, что назначит "сильный кабинет", отказавшись от "президентского стиля" правления.

Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны в Украине Лиз Трасс осуждала действия РФ и говорила о поддержке Украины. Она убеждена, что все союзники должны обеспечить Украине победу в войне, ведь это важно "для существования безопасности, свободы и демократии в Европе".

Трасс припугнула Путина и заявила, что чем больше Россия будет выпускать ракет по территории Украины, тем больше Великобритания будет предоставлять помощи. Также она отмечала, что Британия будет оставаться с Украиной "столько, сколько это будет нужно".

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