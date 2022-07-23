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Трасс припугнула Путина: чем больше ракет будете запускать, тем больше будем помогать Украине

23 июля 2022, 20:04

В Британии уверены, что война против России обязательно завершится нашей победой.

Трасс, Путин
Трасс припугнула Путина / коллаж фото УНИАН и Reuters

Власти Британии припугнули страну-агрессора и заявили, что чем больше ракет Россия выпустит по Украине, тем больше помощи они нам поставят, говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время Второго международного саммит первых леди и джентльменов.

"Мы знаем, что украинцы борются не только за их будущее, а за демократию, будущее и суверенитет как таковой. Именно потому победа Украины важна для всех нас. С каждой ракетой, которая попадает в украинские города, с каждым мужчиной, женщиной и ребенком, которые испытывают страдания, мы будем предоставлять больше", - сказала она.

По словам британской чиновницы, победа в этой войне должна быть за Украиной.

"Мы будем предоставлять помощь, чтобы Украина стала более мощной, более успешной после этой войны, потому что она восстанет символом демократии. То, что Путин пытается уничтожить Украину - он только создает более мощную, объединенную нацию. Великобритания будет оставаться с Украиной столько, сколько это будет нужно. Сейчас, как никогда, Украина должна победить", - заявила Трасс.

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Напомним, британский экс-премьер Борис Джонсон во время своего последнего на посту выступления в Палате общин в рамках часа вопросов правительства дал несколько советов своему преемнику или преемнице. Он, в частности, призвал поддерживать Украину.

Ранее эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса сделал предположение, что Украина может сместиться вниз по списку приоритетности Великобритании после замены премьер-министра.

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война в Украине Британия военная помощь Лиз Трасс
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