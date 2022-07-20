"Держитесь рядом с американцами, защищайте украинцев": Джонсон дал советы преемнику

Борис Джонсон / коллаж фото УНИАН

Британский премьер Борис Джонсон во время своего последнего на посту выступления в Палате общин в рамках часа вопроса правительству дал несколько советов своему преемнику или преемнице, сообщает телеканал Sky News.

"Я хочу использовать последние несколько секунд, господин спикер, чтобы дать несколько советов моему преемнику, кем бы он или она ни был. Во-первых, держитесь рядом с американцами, защищайте украинцев, выступайте за свободу и демократию повсюду", ‒ подчеркнул чиновник.

Также Джонсон советует снижать налоги и провести дерегуляцию финансового законодательства ‒ повсюду, где есть шанс привлечь инвестиции.

"Я люблю Министерство финансов, но помните, что если бы мы всегда прислушивались к нему, то мы бы не построили трассу М25 или тоннель под Ла-Маншем. Сосредоточьтесь на дороге впереди, но всегда не забывайте проверять зеркало заднего вида. И помните о пузырьке. Важен не Twitter, а люди, которые прислали нас сюда ", ‒ отметил премьер.

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Отставка Бориса Джонсона - что известно

7 июля Борис Джонсон официально объявил об отставке с должности премьер-министра Великобритании. Глава правительства покидает кресло из-за потери доверия среди министров и чиновников.

В своем обращении он отметил, что будет исполнять обязанности главы партии и правительства, пока не будет избран преемник. Выборы нового главы партии должны начаться уже сегодня.

В начале июня состоялось заседание британской Консервативной партии, на котором решался вопрос о выражении вотума доверия Борису Джонсону. Тогда "за" его кандидатуру проголосовали 211 депутатов-консерваторов. Против выступили 148. Таким образом, Джонсон остался на посту премьера.

В начале июля более 50 членов парламента Великобритании подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг Джонсона. Началось все 5 июля вечером, когда в отставку подали министр финансов Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид.

Все началось из-за назначения замглавы консерваторов Криса Пинчера. Сообщается, что тот приставал к коллегам по парламенту. А Джонсон якобы был в курсе такого его поведения до того, как назначил на должность. Позже Джонсон извинился за назначение Пинчера, заявив, что в правительстве нет места тем, кто злоупотребляет своей властью.

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