Джонсону могут объявить вотум недоверия - Sunday Times

Джонсону могут объявить квотум недеоверия / Reuters

В Великобритании консерваторы на следующей неделе могут объявить вотум недоверия премьер-министру и партийному лидеру Борису Джонсону, сообщает со ссылкой на свои источники издание Sunday Times.

По информации СМИ, партийное голосование о недоверии Джонсону планируется на 8 июня. Необходимое число писем от членов парламента уже собрано или будет собрано в ближайшее время.

Поводом для отставки Джонсона может стать громкий скандал с вечеринками в разгар жестких локдаунов и COVID-ограничений. Сам он отказывается уходить с поста премьера, поскольку перед британским правительством стоят серьезные вызовы.

Источники BBC отмечают, что вряд ли наберутся необходимые 180 голосов за отставку Джонсона. В случае вынесения вотума недоверия он останется премьер-министром до момента избрания нового лидера партии.

Ранее Главред сообщал, что Великобритания просит США согласовать отправку Украине реактивных систем залпового огня M270 MLRS. США должны официально одобрить этот шаг из-за экспортных правил, хотя администрация Байдена почти наверняка даст зеленый свет.

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Как пишет Politico со ссылкой на проинформированные источники, британский премьер Борис Джонсон уже говорил с президентом США Байденом о передаче M270 утром в среду, 1 июня. После чего в четверг утром состоялась дискуссия между министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и госсекретарем Энтони Блинкеном.

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