Британия ждет одобрения США для отправки в Украину РСЗО M270 - Politico

Великобритания станет первой страной, которая отправит Украине РСЗО американского производства.
Великобритания просит США согласовать отправку Украине реактивных систем залпового огня M270 MLRS. США должны официально одобрить этот шаг из-за экспортных правил, хотя администрация Байдена почти наверняка даст зеленый свет.
Как пишет Politico со ссылкой на проинформированные источники, британский премьер Борис Джонсон уже говорил с президентом США Байденом о передаче M270 утром в среду, 1 июня. После чего в четверг утром состоялась дискуссия между министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и госсекретарем Энтони Блинкеном.
Другой собеседник, знакомый с дискуссиями между США и Украиной, сообщил Politico, что одним из факторов, повлиявших на решение администрации Байдена направить в Украину более современные HIMARS было желание показать пример и подтолкнуть союзников к отправке своих РСЗО в Украину.
Великобритания станет первой страной, которая отправит РСЗО американского производства.
HIMARS и MLRS - в чем разница
M270 может поражать цели на расстоянии примерно 80 км. HIMARS и MLRS обладают схожими возможностями и дальностью действия, но HIMARS представляет собой более легкую версию, которая передвигается на колесном шасси. РСЗО движется по гусеницам, а это означает, что она не движется так быстро, как HIMARS, которая может развивать скорость более 50 миль в час, что дает украинцам возможность стрелять и убегать до того, как их заметят российские беспилотники.
HIMARS может запустить шесть ракет за раз, а MLRS — 12.
Как сообщал Главред, США все же передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS, вокруг которых последнюю неделю шли активные обсуждения. Днем 1 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон выделяет новый пакет военной помощи Украине. Он сообщил, что в пакет вошли и ракетные системы, поскольку Украина пообещала не использовать их для ударов по территории России.
В Белом доме официально подтвердили отправку РСЗО, а также уточнили, что речь идет о HIMARS и боеприпасах к ним.
Другие новости:
- Украина с западными MLRS получит преимущество над русскими - военный эксперт Жданов
- Украина не намерена нападать на РФ: Зеленский объяснил, зачем нам РСЗО от США
- "Не верим Зеленскому": в Кремле "пригорает" из-за поставок американских РСЗО Украине