Британия ждет одобрения США для отправки в Украину РСЗО M270 - Politico

M270 MLRS может поражать цели на расстоянии примерно 80 км / Фото Википедия

Великобритания просит США согласовать отправку Украине реактивных систем залпового огня M270 MLRS. США должны официально одобрить этот шаг из-за экспортных правил, хотя администрация Байдена почти наверняка даст зеленый свет.

Как пишет Politico со ссылкой на проинформированные источники, британский премьер Борис Джонсон уже говорил с президентом США Байденом о передаче M270 утром в среду, 1 июня. После чего в четверг утром состоялась дискуссия между министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и госсекретарем Энтони Блинкеном.

Другой собеседник, знакомый с дискуссиями между США и Украиной, сообщил Politico, что одним из факторов, повлиявших на решение администрации Байдена направить в Украину более современные HIMARS было желание показать пример и подтолкнуть союзников к отправке своих РСЗО в Украину.

Великобритания станет первой страной, которая отправит РСЗО американского производства.

HIMARS и MLRS - в чем разница

M270 может поражать цели на расстоянии примерно 80 км. HIMARS и MLRS обладают схожими возможностями и дальностью действия, но HIMARS представляет собой более легкую версию, которая передвигается на колесном шасси. РСЗО движется по гусеницам, а это означает, что она не движется так быстро, как HIMARS, которая может развивать скорость более 50 миль в час, что дает украинцам возможность стрелять и убегать до того, как их заметят российские беспилотники.

HIMARS может запустить шесть ракет за раз, а MLRS — 12.

Как сообщал Главред, США все же передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS, вокруг которых последнюю неделю шли активные обсуждения. Днем 1 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон выделяет новый пакет военной помощи Украине. Он сообщил, что в пакет вошли и ракетные системы, поскольку Украина пообещала не использовать их для ударов по территории России.

В Белом доме официально подтвердили отправку РСЗО, а также уточнили, что речь идет о HIMARS и боеприпасах к ним.

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