Байден дал добро: в Украину отправляют из США системы залпового огня HIMARS

HIMARS / Википедия, pixabay

США все же передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS, вокруг которых последнюю неделю шли активные обсуждения.

Сегодня днем государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон выделяет новый пакет военной помощи Украине. Он отмечал, что в пакет вошли и ракетные системы, поскольку Украина пообещала не использовать их для ударов по территории России.

Теперь же в Белом доме официально подтвердили отправку РСЗО, а также уточнили, что речь идет о HIMARS и боеприпасах к ним.

"США поддержат наших украинских партнеров и будут продолжать предоставлять Украине вооружение и оборудование для защиты. Мы будем продолжать возглавлять мир в предоставлении исторической помощи для поддержки борьбы Украины за свободу", - говорится в заявлении Белого дома.

Реактивная система залпового огня HIMARS - характеристики

ВВС

РСЗО HIMARS предназначена для: поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров; для оказания огневой поддержки своим подразделениям.

HIMARS может вести огонь управляемыми и неуправляемыми ракетами, которые могут стартовать с единой универсальной колесной платформы.

На одном шасси могут быть установлены разные типы ракет с дальностью от 70 до 500 км.

Военная помощь Украине

Напомним, 31 мая эксперт по международным отношениям, дипломат Майкл Макфол сообщил, что Вооруженные Силы Украины получат новую партию высокоточных управляемых ракет MLRS с большей дальностью, чем сейчас. Однако дальность их действия не позволит наносить удар по территории РФ.

Как сообщал Главред, военный эксперт Олег Жданов считает, что если ВСУ передадут не только американскую универсальную пусковую установку MLRS M270, но и оперативно-тактические ракеты, то украинская сторона получит в огневом плане огромное преимущество.

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