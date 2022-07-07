Борис Джонсон объявил о своей отставке / скриншот

Борис Джонсон объявил о своем уходе с поста лидера консерваторов и с должности премьер-министра Великобритании.

В своем обращении к прессе он заявил, что продолжит исполнять обязанности главы Консервативной партии и правительства, пока не будет выбран новой.

Также Джонсон пообещал, что британское правительство будет поддерживать Украину и после его отставки "так долго, как потребуется".

Отставка Бориса Джонсона

В начале июня состоялось заседание британской Консервативной партии, на котором решался вопрос о выражении вотума доверия Борису Джонсону. Тогда "за" его кандидатуру проголосовали 211 депутатов-консерваторов. Против выступили 148. Таким образом, Джонсон остался на посту премьера.

Читайте такжеКто может заменить Джонсона?За последнюю неделю более 50 членов парламента Великобритании подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг Джонсона. Началось все 5 июля вечером, когда в отставку подали министр финансов Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид.

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