Борис Джонсон объявил о своей отставке

Пост премьер-министра Великобритании он занимал с 24 июля 2019 года.
Борис Джонсон объявил о своем уходе с поста лидера консерваторов и с должности премьер-министра Великобритании.
В своем обращении к прессе он заявил, что продолжит исполнять обязанности главы Консервативной партии и правительства, пока не будет выбран новой.
Также Джонсон пообещал, что британское правительство будет поддерживать Украину и после его отставки "так долго, как потребуется".
Отставка Бориса Джонсона
В начале июня состоялось заседание британской Консервативной партии, на котором решался вопрос о выражении вотума доверия Борису Джонсону. Тогда "за" его кандидатуру проголосовали 211 депутатов-консерваторов. Против выступили 148. Таким образом, Джонсон остался на посту премьера.
Читайте такжеКто может заменить Джонсона?За последнюю неделю более 50 членов парламента Великобритании подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг Джонсона. Началось все 5 июля вечером, когда в отставку подали министр финансов Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид.
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