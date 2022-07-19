Украина будет не в приоритете: Куса рассказал, чего ждать от преемника Бориса Джонсона

Преемник Бориса Джонсона может смягчить риторику по Украине - Илия Куса / president.gov.ua, facebook.com

Украина сместится вниз по списку приоритетности Великобритании в случае замены премьер-министра. Такое предположение в интервью Главреду высказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.

По его словам, от преемника Бориса Джонсона следует ожидать смягчения риторики. "Будет меньше публичных демонстративных контактов. Британия продолжит предоставлять Украине военную, финансовую помощь, но она будет более сконцентрирована на внутренних проблемах", - отметил Куса.

И уточнил, что это возможно в случае, если премьером станет именно Раши Сунак, которого сейчас наиболее поддерживают в Консервативной партии Великобритании.

"Его кандидатура будет более близкой к Вашингтону, потому что, судя по всему, они ставят на него. Но он не "ястреб", не хардлайнер среди британских консерваторов. Я не знаю, станет ли премьером именно он, но у него тоже токсичный имидж среди части консерваторов – многие винят его в экономических проблемах в Соединенном королевстве, так как он был министром финансов при Джонсоне", - отметил Куса.

По мнению эксперта, единственная, кто может продолжить курс Джонсона в публичной риторике - Элизабет Трасс. Потому что она является представительницей условной партии войны среди консерваторов, но у неё пока что невысокие шансы.

Впрочем, считает Куса, независимо от кандитатуры, преемник Бориса Джонсона будет вынужден сначала решать внутренние проблемы.

В частности, новый лидер консерваторов будет заниматься объединением партии после Джонсона, попыткой избежать досрочных выборов, а также ребрендингом партии и хотя бы смягчением негативных последствий рецессии, в которую вошла Британия после брексита.

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