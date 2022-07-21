Британия усилит поддержку Украины: даст десятки артгармат, 1600 противотанковых средств и сотни дронов

Британия усилит поддержку Украины/ Twitter, defence-ua.com

Великобритания предоставит Украине в рамках военной помощи десятки артиллерийских установок и более 1600 противотанковых средств.

Также речь идет о предоставлении контрбатарейных радиолокационных систем, сотен беспилотников (точное количество не уточняется) и более 50 000 боеприпасов. Об этом заявил министр обороны страны Бен Уоллес в четверг, 21 июля, пишет Reuters.

"Вместе с нашими международными партнерами мы обеспечим, чтобы Украина имела инструменты для своей защиты от незаконного вторжения Путина", – заявил Уоллес.

В целом Великобритания пообещала предоставить Украине военную помощь в размере 2,3 млрд. фунтов (2,74 млн долларов). Стоит отметить, что это является вторым по величине уровнем поддержки после США.

Напомним, британский экс-премьер Борис Джонсон во время своего последнего на посту выступления в Палате общин в рамках часа вопросов правительства дал несколько советов своему преемнику или преемнице. Он, в частности, призвал поддерживать Украину.

Ранее эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса сделал предположение, что Украина может сместиться вниз по списку приоритетности Великобритании после замены премьер-министра.

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