Просил ударить, как по Виннице: одессит призвал россиян атаковать ракетами его родной город

Одессит призвал россиян атаковать ракетами его родной город/ Нацполиция Украины, ГСЧС Украины

Одессит призвал российских захватчиков нанести по городу такой сильный ракетный удар, как по Виннице.

Сторонник "русского мира" неоднократно писал такие призывы в различные российские чаты. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Мужчину, который не просто поддерживал войну РФ против Украины, но и желал родному городу смертельных атак и разрушений, уже задержали правоохранители.

Дома у задержанного одессита провели обыск. Полицейские нашли компьютер и мобильный телефон, на которых есть доказательства его коллаборационной деятельности. Технику изъяли и отправили на экспертизу.

"Досудебное расследование проводится по ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проверяют одессита на причастность к пособничеству врагу", – отмечают в полиции.

Ранее сообщалось, что под утро пятницы, 21 июля, в Николаеве прогремели мощные взрывы. Город подвергся массированному обстрелу. В областном центре была объявлена воздушная тревога.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что новое наступление российских оккупантов может обеспечить ограниченное продвижение на Донбассе на северо-восток от шоссе E40 и, вероятно, завершится оккупацией крупных городов – Славянска или Бахмута.

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