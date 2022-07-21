По Николаеву выпустили около 10 ракет: прозвучали мощные взрывы, вспыхнул пожар

Утро пятницы снова было неспокойным в Николаеве. Город подвергся массированному обстрелу. В областном центре была объявлена воздушная тревога.
Под утро пятницы, 21 июля, в Николаеве прозвучали мощные взрывы. Город подвергся массированному обстрелу. В областном центре была объявлена воздушная тревога.
Взрывы в Николаеве подтвердил в Telegram мэр города Александр Сенкевич. Он призвал местных жителей не игнорировать правила безопасности и до конца воздушной тревоги оставаться в убежищах.
По словам очевидцев, оккупанты запустили по Николаеву около десятка ракет. Есть "прилеты". В городе вспыхнул пожар.
Как сообщал Главред, вечером в понедельник, 18 июля, россияне совершили мощный обстрел Николаева. В результате атаки пострадала одна женщина.
В ночь на воскресенье, 17 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. По городу было выпущено 10 ракет. В местах попаданий вспыхнули пожары.
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