По Николаеву выпустили около 10 ракет: прозвучали мощные взрывы, вспыхнул пожар

Взрыв в Николаеве прогремел под утро 21 июля / Фото Telegram

Под утро пятницы, 21 июля, в Николаеве прозвучали мощные взрывы. Город подвергся массированному обстрелу. В областном центре была объявлена воздушная тревога.

Взрывы в Николаеве подтвердил в Telegram мэр города Александр Сенкевич. Он призвал местных жителей не игнорировать правила безопасности и до конца воздушной тревоги оставаться в убежищах.

По словам очевидцев, оккупанты запустили по Николаеву около десятка ракет. Есть "прилеты". В городе вспыхнул пожар.

Как сообщал Главред, вечером в понедельник, 18 июля, россияне совершили мощный обстрел Николаева. В результате атаки пострадала одна женщина.

В ночь на воскресенье, 17 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. По городу было выпущено 10 ракет. В местах попаданий вспыхнули пожары.

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