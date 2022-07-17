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"Мстят за разрушенный штаб": оккупанты нанесли по Николаеву ракетный удар

17 июля 2022, 07:35

В Николаеве прогремело 10 сильных взрывов. По предварительным данным, в городе вспыхнули пожары. Мэр Александр Сенкевич подтвердил ракетный обстрел Николаева.

ракета
В Николаеве прогремело 10 сильных взрывов / Фото УНИАН

В ночь на воскресенье, 17 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. По городу было выпущено 10 ракет. В местах попаданий вспыхнули пожары.

Мэр города Александр Сенкевич призвал жителей не игнорировать правила безопасности.

"Около 10 мощных взрывов прогремело в Николаеве. Предварительно есть возгорание. Воздушная тревога продолжается! Прошу всех не игнорировать правила безопасности!", - написал Сенкевич в Telegram и пообещал подробности сообщить со временем.

Местные Telegram-каналы пишут, что ракеты по Николаеву запускают из временно оккупированной Херсонской области.

"Орки запускают ракеты с временно оккупированный Херсонской области. Мстят за разрушенный 2 часа назад штаб. Против ВСУ они воевать не могут, только терроризировать гражданских", - отмечают Новости Николаева.

Отметим, украинские военные ночью 17 июля уничтожили штаб, казармы и склад с боеприпасами врага в Лазурном Херсонской области. Об этом сообщает Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ. После попадания украинской артиллерии в штаб и склады на берегу моря началась детонация боеприпасов, вспыхнул крупный пожар.

Ракетный удар по Виннице 14 июля 2022

14 июля Россия нанесла ракетный удар по Виннице. Россияне разбомбили здание с офисными помещениями. В гражданское сооружение попали три ракеты российских преступников. Установлено, что также уничтожено помещение одного из медицинских центров. От ударов пострадали расположенные неподалеку жилые дома. На месте "прилетов" возник пожар, огонь опрокинулся и на автостоянку, где уничтожил до полусотни автомобилей.

Известно о 24 погибших мирных жителях. Больше сотни человек ранены. Судьба десятков людей неизвестна.

В результате ракетного удара оккупантов погибла трехлетняя девочка Лиза. В момент попадания ракеты девочка шла с мамой Ириной на занятия по раннему развитию детей. Женщина выжила, однако обломком ей оторвало ногу.

Позже Украину потрясло фото перевернутой детской коляски и погибшего после российского ракетного удара ребенка.

Другие новости:

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