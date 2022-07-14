"Прости нас, что не уберегли": спасатели растрогали письмом девочке, которую убило ракетой в Виннице

Ракетный удар по Виннице / ГСЧС

В Виннице 14 июля в результате ракетного удара оккупантов погибла трехлетняя девочка Лиза. Ее мама Ирина выжила, однако женщине обломком оторвало ногу, за жизнь пострадавшей теперь борются врачи.

Как известно, утром мама Ирина с дочкой Лизой направлялись на занятия. В результате удара девочка погибла прямо в коляске. Спасатели ГСЧС показали фото с места убийства, чтобы продемонстрировать доказательство очередного преступления, совершенного Россией в Украине.

До страшной трагедии Ирина публиковала в соцсетях немало очаровательных, милых фото с любимой дочкой. Девушки устраивали фотосессии в одинаковых нарядах и показывали множество ярких моментов своей жизни.

Лиза имела проблемы со здоровьем, а родители пообещали малышке, что у нее будет самая счастливая жизнь.

"Она взяла самое прекрасное от нас двоих. Потому что родилась в любви и была самым желанным ребёнком. С 14-ой недели беременности, когда поставили порок сердца, мы уже так сильно его любили, и верили. И пообещали, что у него будет самая счастливая жизнь! И мы никогда, никогда ее не оставим!!! А как иначе? Для меня другого варианта не существует. Есть только такой – безусловная любовь, ежедневная работа и бесконечная вера! Всегда мечтала о принцессе с длинными русыми волосами и карими глазами. Мой любимый цвет глаз. Моя Елизавета", – говорится в одном из постов Ирины.

Очевидно, до начала полномасштабного вторжения России семья жила в Киеве, а в Винницу – родной город Ирины – переехала с началом боевых действий.

Спасатели трогательно написали пот о девочке.

"Маленькая девочка Лиза, убитая сегодня россиянами, стала лучиком Солнца. Прости нас, крошка, что не уберегли...", - сделали трогательный пост в ГСЧС.

Ракетный удар по Виннице

Оккупационные войска России нанесли ракетные удары по центру Винницы. Власти сообщили о попадании 3 ракет врага в гражданские объекты. Одна из ракет упала рядом с роддомом. На месте происшествия произошел пожар.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из центра Винницы, куда российские оккупанты 14 июля нанесли ракетный удар, в результате которого погибли и пострадали мирные украинцы.

Зеленский заявил, что РФ открыто совершает террористические акты в Украине.

"Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист", - написал Зеленский.

В результате ракетного удара известно о 22 погибших, среди них три ребенка. Также за медицинской помощью обратились около 90 пострадавших. Количество жертв и раненых может увеличиться. Пропавшими без вести считаются 39 человек. Большинство найденных тел невозможно идентифицировать, поэтому родственников пропавших просят сдать биологические образцы, чтобы была возможность провести ДНК-экспертизу.

Впоследствии стало известно о том, что по Виннице ударила ракета "Калибр", которую оккупанты запустили с подводной лодки в Черном море.

Читайте такжеНикто не выжил: при ракетном обстреле Винницы полностью уничтожили медицинскую клинику

Читайте также: