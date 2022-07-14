УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Россияне обстреляли Винницу ракетами "Калибр", их запустили из Черного моря

14 июля 2022, 14:18

Ракеты "Калибр" были запушены с подводной лодки в акватории Черного моря.

ракетный удар по Виннице, запуск ракеты Калибр
Армия РФ обстреляла Винницу ракетами "Калибр" / ГосЧС, Минобороны РФ

Российские военные обстреляли центр Винницы крылатыми ракетами "Калибр". Они были запущены с подводной лодки в Черном море. Об этом заявил спикер Командования Воздушных Сил Украины Юрий Игнат.

Украинским защитникам удалось уничтожить две ракеты, не дав им долететь до "цели".

"Поражены гражданские объекты. Это площадь, где обычно было много людей, где гуляли люди с детьми. К сожалению, среди погибших есть и дети. Количество пострадавших уточняется", - сказал Юрий Игнат.

Ракетный удар по Виннице

Оккупационные войска России нанесли ракетные удары по центру Винницы. Власти сообщили о попадании 3 ракет врага в гражданские объекты. Одна из ракет упала рядом с роддомом. На месте происшествия произошел пожар.

  • ракетный удар по Виннице
    ракетный удар по Виннице t.me/dsns_telegram
  • ракетный удар по Виннице
    ракетный удар по Виннице t.me/dsns_telegram
  • ракетный удар по Виннице
    ракетный удар по Виннице t.me/dsns_telegram
  • ракетный удар по Виннице
    ракетный удар по Виннице t.me/dsns_telegram
  • ракетный удар по Виннице
    ракетный удар по Виннице t.me/dsns_telegram
  • ракетный удар по Виннице
    ракетный удар по Виннице t.me/dsns_telegram
  • ракетный удар по Виннице
    ракетный удар по Виннице t.me/dsns_telegram
  • ракетный удар по Виннице
    ракетный удар по Виннице t.me/dsns_telegram

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из центра Винницы, куда российские оккупанты 14 июля нанесли ракетный удар, в результате которого погибли и пострадали мирные украинцы.

Читайте также"Россия должна исчезнуть": в Виннице погибли мама и младенец, тела серьезно повреждены

Зеленский заявил, что РФ открыто совершает террористические акты в Украине.

"Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист", - написал Зеленский.

В результате ракетного удара уже известно о 20 погибших, среди них три ребенка. Также за медицинской помощью обратились около 90 пострадавших. Количество жертв и раненных может увеличиться.

Другие новости:

война в Украине Винница российское вторжение новости Винницы ракетный удар
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:28

Сегодня ночью ждите ответ: Арестович предупредил россиян за кровавую атаку на Винницу

14:21

ВСУ освободили уже 44 населенных пункта на Херсонщине, обостряется партизанская война – ОВАВидео

14:18

Россияне обстреляли Винницу ракетами "Калибр", их запустили из Черного моряФотоВидео

14:03

Войну прекращать не намерены: в РФ высказались о "спецоперации" в УкраинеВидео

13:53

С юбилеем мужчине – оригинальные поздравления, сердечные открытки и картинки к празднику

Реклама
13:47

Ракетный удар по Виннице: количество погибших выросло до 20, среди них детиФотоВидео

13:46

"Россия должна исчезнуть": в Виннице погибли мама и младенец, тела серьезно поврежденыФотоВидео

13:37

Нацгвардейцы уничтожили вражескую ДРГ на Донбассе, устроив оккупантам ловушкуВидео

13:36

"Нужно ликвидировать": эксперт объяснил, как Украина может использовать Крымский мост против РФ

13:35

У Херсона горит склад войск РФ: оккупанты убегают в панике и вывозят награбленноеВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 15 июля 2022: Овнам – вещие сны, Близнецам – деньги, Козерогам – важные известияВидео

12:58

Приметы на 15 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

12:52

Ты уже достаточно толстая: Седокова рассказала, сколько наела лишних килограмм

12:36

Как и когда закончится война в Украине: эксперты озвучили три сценарияВидео

12:32

В Чернигове 8-летняя девочка собирает деньги для ВСУ: ее отец сейчас на фронте

12:05

Страна-убийца ударила ракетами по центру Винницы - Зеленский опубликовал видео с места "прилета"Видео

12:04

Мальчик или девочка: Тодоренко поделилась секретом беременности

12:03

"До смерти Путина": Доний рассказал, когда может закончиться война в Украине

12:03

Россия нанесла ракетные удары по Виннице: есть погибшие и раненыеВидео

11:52

"Жениться он мог и на Стоцкой, и на Лорак": добработница Киркорова ошеломила признанием

Реклама
11:28

Погиб как герой в бою за Украину: отец вынес из-под обстрела тело погибшего сына

11:03

"Дьявол на плече, нашептывающий на ухо": Патрушев может занять место Путина - The Washington PostВидео

10:41

Россия буксует на Донбассе и рискует потерять темп, заданный захватом Лисичанска – разведка БританииВидео

10:38

"Они рождены разрушать, лгать и воровать": Гапчинская рассказала, как россияне испоганили ей жизньВидео

10:29

С днем рождения, подруга – искренние поздравления, красивые открытки и картинки близкому человеку

10:03

Оккупанты в панике: HIMARS за неделю нанесли 50 ударов без единого промахаВидео

09:46

"Я буду стоять до последнего": наводчица "Принцеска" должна была печь пирожные, но решила воеватьВидео

09:45

Вещи, которые нельзя покупать б/у: 6 главных секретовВидео

09:43

Россия готова сдать Херсон, оккупанты укрепляют Антоновский мост, чтобы выйти из города – АрестовичВидео

09:16

На Харьковщине уничтожен майор-оккупант из Ижевска

08:58

Глава Росавиации попал в реанимацию с "необычными" травмами: СМИ узнали подробности

08:56

В Украине ликвидировали полковника из Кемерово, "груз 200" ехал в РФ четыре месяца

08:41

"Мы еще не начинали": что имел в виду Путинмнение

08:28

Гороскоп на сегодня, 14 июля 2022: Скорпионам – денежная удача, Козерогам – поездка, Водолеям – исполнение мечтыВидео

08:24

У Путина вместо мобилизации готовят "добробаты": в Украину намерены отправить 34 тыс. военных – ISWВидео

08:09

"Идиотский сценарий": Пионтковский рассказал о планах Путина по объединению РФ, Украины и БеларусиВидео

07:41

Два полковника погибли, еще двое - ранены: ВСУ уничтожили пункт управления российской дивизии ВДВ

07:07

РФ пыталась атаковать остров Змеиный, но промахнулась: бомбы упали в море

06:55

Почему доллар и евро достигли паритета?мнение

06:31

Сирены выли всю ночь: в Николаеве прогремели мощные взрывы, оккупанты ударили по городу ракетамиВидео

Реклама
06:00

Война продлится до смерти Путина, а НАТО пора стрелять по России - Александр ДонийВидео

05:20

Самый вкусный нежинский салат из огурцов на зиму пальчики оближешь: простой рецептВидео

05:00

ВСУ с HIMARS захватили инициативу на поле боя: наступление России буксует даже на Донбассе – ЖдановВидео

04:21

На дух не переносят: ТОП-6 растений, которые отпугивают комаров

03:57

17-летняя дочь Моники Беллуччи в прозрачном платье с корсетом продефилировала на публике

03:36

Шатунов в гробу перевернулся: путинист Григорий Лепс выкупит права на песни Ласкового Мая

03:16

Осенью в Москву, а потом - в Киев: Андрей Макаревич и Машина времени показали провокационную афишу

03:10

Превосходный и самый вкусный салат на зиму: быстрый рецепт консервацииВидео

03:05

Возвращаем микроволновке прежний вид: 3 лучшие способы полной очистки "помощницы"

02:40

Погода в июле побьет новый рекорд: синоптики предупредили, что жара в Украине будет адскойВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять