Россияне обстреляли Винницу ракетами "Калибр", их запустили из Черного моря

Армия РФ обстреляла Винницу ракетами "Калибр" / ГосЧС, Минобороны РФ

Российские военные обстреляли центр Винницы крылатыми ракетами "Калибр". Они были запущены с подводной лодки в Черном море. Об этом заявил спикер Командования Воздушных Сил Украины Юрий Игнат.

Украинским защитникам удалось уничтожить две ракеты, не дав им долететь до "цели".

"Поражены гражданские объекты. Это площадь, где обычно было много людей, где гуляли люди с детьми. К сожалению, среди погибших есть и дети. Количество пострадавших уточняется", - сказал Юрий Игнат.

Ракетный удар по Виннице

Оккупационные войска России нанесли ракетные удары по центру Винницы. Власти сообщили о попадании 3 ракет врага в гражданские объекты. Одна из ракет упала рядом с роддомом. На месте происшествия произошел пожар.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из центра Винницы, куда российские оккупанты 14 июля нанесли ракетный удар, в результате которого погибли и пострадали мирные украинцы.

Читайте также"Россия должна исчезнуть": в Виннице погибли мама и младенец, тела серьезно повреждены

Зеленский заявил, что РФ открыто совершает террористические акты в Украине.

"Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист", - написал Зеленский.

В результате ракетного удара уже известно о 20 погибших, среди них три ребенка. Также за медицинской помощью обратились около 90 пострадавших. Количество жертв и раненных может увеличиться.

Другие новости: