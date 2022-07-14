Никто не выжил: при ракетном обстреле Винницы полностью уничтожили медицинскую клинику

Ракетный удар в Виннице / ДСНС, скриншот

Утром, 14 июля, Россия ударила крылатыми ракетами по центру Винницы.

Как сообщает Национальная полиция Украины, в результате полностью уничтожено здание медицинского центра, по предварительной информации все, кто находился внутри - погибли.

По информации Офиса президента, на данный момент известно о 20 погибших, среди которых трое детей.

Кроме того, еще 90 пострадавших обратились за медицинской помощью. Эти данные не окончательные, количество жертв продолжает расти.

Какими ракетами Россия обстреляла Винницу

Враг ударил по центру города высокоточными крылатыми ракетами "Калибр", запустив их с подводной лодки в акватории Черного моря. Об этом сообщил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

"14 июля около 11 часов российские оккупационные войска из акватории Черного моря нанесли удары крылатыми ракетами "Калибр" с подлодки фактически по центру Винницы", — заявил он и добавил, что Зенитно-ракетные войска Воздушных сил уничтожили две ракеты.

Предварительно известно, что россияне разбомбили здание с офисными помещениями. В гражданское сооружение попало три ракеты российских преступников. Установлено, что также уничтожено помещение одного из медицинских центров. От ударов пострадали расположенные неподалеку жилые дома. На месте "прилетов" возник пожар, огонь опрокинулся и на автостоянку, где уничтожил до полусотни автомобилей.

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Ракетный удар по Виннице

Оккупационные войска России нанесли ракетные удары по центру Винницы. Власти сообщили о попадании 3 ракет врага в гражданские объекты. Одна из ракет упала рядом с роддомом. На месте происшествия произошел пожар.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из центра Винницы, куда российские оккупанты 14 июля нанесли ракетный удар, в результате которого погибли и пострадали мирные украинцы.

Зеленский заявил, что РФ открыто совершает террористические акты в Украине.

"Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист", - написал Зеленский.

По последним данным известно о 20 погибших. Более 90 человек пострадали.

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