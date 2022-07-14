Шли на занятия по развитию детей: появилось последнее видео мамы с дочкой, которая погибла в Виннице

Мама с дочкой шли на занятия по развитию детей, когда ударила ракета в Виннице/ ГСЧС Украины, скрин из видео

Российская ракета забрала в Виннице по состоянию на это время уже 23 человеческих жизни. Ракетный удар оккупантов по городу застал маленькую девочку Лизу и ее маму в тот момент, когда они шли на занятия по раннему развитию ребенка.

Девочка погибла, ее маме Ирине оторвало ногу. Женщина сейчас находится в реанимации и за ее жизнь борются врачи. Об этом сообщили знакомые семьи в соцсетях.

Ребенок погиб прямо в коляске, путинская ракета не оставила ей ни единого шанса на жизнь.

Маленькая Лиза погибла, ее мама Ирина сейчас в реанимации/ скрин

Ракетный удар по Виннице

Оккупанты нанесли ракетный удар по Виннице утром в четверг, 14 июля. Вражеская ракета попала в центр города в здание с офисными помещениями. Также пострадали Дом офицеров, расположенные неподалеку жилые дома.

Одна из ракет упала рядом с роддомом. На месте происшествия произошел пожар.

По последним данным по состоянию на 20:00 количество погибших в результате удара российской ракеты по Виннице уже возросло до 23, из них трое детей.

Госпитализированы 66 человек, в том числе 3 ребенка. 34 человека находятся в тяжелом состоянии, пятеро – в критическом. Продолжается поиск 39 человек связь с которыми отсутствует.

Позже стало известно, что российские военные обстреляли центр Винницы крылатыми ракетами "Калибр". Они были запущены с подводной лодки в Черном море.

Читайте также: