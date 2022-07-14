Удар по Виннице: ракета летела на Житомир, но затем развернулась

Российская ракета летела на Житомир, но попала по Виннице / ГосЧС, Минобороны РФ

Ракета" Калибр", ударившая по Виннице, летела в сторону Житомира. Однако в какой-то момент она развернулась. Об этом заявил мэр Житомира Сергей Сухомлин, который продолжил сессию горсовета после завершения тревоги, сообщает Первый Житомирский.

"В Винницу прилетело. Есть погибшие, к сожалению, и ребенок. То, что мы смотрели - ракета шла на Житомир, потом повернула, пошла на Винницу", - сказал Сергей Сухомлин.

Куда хотели попасть оккупанты на Житомирщине и почему в последний момент ракета развернулась, пока неизвестно.

Ракетный удар по Виннице

Оккупационные войска России нанесли ракетные удары по центру Винницы. Власти сообщили о попадании 3 ракет врага в гражданские объекты. Одна из ракет упала рядом с роддомом. На месте происшествия произошел пожар.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из центра Винницы, куда российские оккупанты 14 июля нанесли ракетный удар, в результате которого погибли и пострадали мирные украинцы.

Зеленский заявил, что РФ открыто совершает террористические акты в Украине.

"Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист", - написал Зеленский.

В результате ракетного удара уже известно о 20 погибших, среди них три ребенка. Также за медицинской помощью обратились около 90 пострадавших. Количество жертв и раненных может увеличиться.

Впоследствии стало известно о том, что по Виннице ударила ракета "Калибр", которую оккупанты запустили с подводной лодки в Черном море.

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