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Опасно даже в укрытиях: Лисичанск обстреливают большим калибром, пробивает бетон

9 июня 2022, 21:30

Российские войска мощно обстреливают Лисичанск из большого калибра, который пробивает бетон.

Лисичанск,завод,взрыв
В Лисичанске опасно даже в укрытиях / lg.dsns.gov.ua

В Луганской области россияне обстреливают Лисичанск из крупного калибра. Жителям города опасно находиться даже в укрытиях, сообщил в Facebook глава ОВА Сергей Гайдай.

"Орки мощно обстреливают Лисичанск из большого калибра, который пробивает бетон. Горожанам крайне опасно находиться, даже в укрытиях. Боев внутри и вокруг города нет", - написал он.

Гайдай также добавил, что ожесточенные бои продолжаются в Северодонецке.

"Уже отчитались россияне, что они захватили город, но что-то гибнут их солдаты", - сказал он.

Россия собралась аннексировать Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области

Издание Медуза 9 июня со ссылкой на близкие к Кремлю источники опубликовало информацию, согласно которой Кремль собрался объединить оккупированные территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в, дескать, один федеральный округ в составе России.

Согласно планам кремлевской администрации, так называемый "федеральный округ" должен появиться после того, как на этих территориях оккупанты проведут якобы "референдум".

"Округ должен появиться после того, как на этих территориях пройдут референдумы о присоединении к России. Присоединяться к действующим округам украинские территории не будут", - указано в статье.

Смотрите новости Донбасса онлайн:

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Лисичанск военная агрессия РФ Сергей Гайдай новости Украины
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