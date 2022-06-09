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Россия хочет объединить оккупированные территории Украины в новый федеральный округ - СМИ

9 июня 2022, 17:13

Сообщается, что Россия отдает приоритет по работе на оккупированных территориях Украины именно российским кадрам.

Путин ОДКБ
Путин ОДКБ / Коллаж Кремль, odkb-csto.org

Временно оккупированные территории Украины хотят объединить в новый федеральный округ.

В планах Кремля, создавать его будут уже после "референдумов" по присоединению к составу России, пишет Медуза.

Как отмечают источники, близкие к администрации президента России, созданием округа будет заниматься заместитель руководителя департамента АП с обеспечением дел Госсовета Борис Рапопорт. Его же в Кремле называют "кризисным менеджером":

В 2018 году он работал в Приморском крае, в 2019 году он участвовал в выборах губернатора Санкт-Петербурга, в 2020 году он занимался выборами в Законодательное собрание города.

В 2021 году Рапопорт вошел в штаб "Единой России" во время очередных выборов в Госдуму.

"Рапопорт подбирает кадры для работы в администрациях Донбасса и "военно-гражданских администрациях" Херсонской и Запорожской областей Украины. Именно эти чиновники и должны будут подготовить проведение "референдумов" о присоединении к России", - сообщает Медуза.

Сейчас планируется две даты их проведения:

  • в середине июля, если ситуация на фронте позволит;
  • 11 сентября, во время единого дня голосования в России.

"Ищут людей, которые имеют опыт работы с оппозицией, могут действовать как - то нестандартно, потому что задачи на Донбассе являются нетривиальными", - отмечает источник издания.

Некоторые же из политтехнологов подтвердили эту информацию изданию. По их словам им предлагали поработать "политруками" на украинских территориях: курировать политику, общественную жизнь, СМИ, социалку и подготовку к "референдуму".

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СМИ сообщают, что Рапопорт сейчас находится в Донбассе и иногда даже приезжает во временно оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей.

"Его же считают главным кандидатом на пост полномочного представителя главы Кремля Владимира Путина в новом федеральном округе. Одна, источник, близкий к руководству Единой России не подтвердил последнюю информацию", - говорится в сообщении.

Россия, со своей стороны, отдает приоритет по работе на оккупированных территориях Украины именно российским кадрам:

  • первым заместителем руководителя аппарата "ДНР" стал политтехнолог Александр Костомаров, который уже работал в ряде российских областей;
  • правительство "ДНР" возглавил Виталий Хоценко (бывший начальник департамента в федеральном Минпромторге);
  • заместителем председателя правительства "ЛНР" стал Владислав Кузнецов (бывший вице-губернатор Курганской области)

По словам одного из собеседников главы "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник в ближайшее время могут лишиться своих постов.

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Организация ОДКБ и война России против Украины

Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Станислав Зась заявлял, что ОДКБ могла бы отправить свои войска на Донбасс, как, дескать, "миротворцев". Впрочем, он назвал такой сценарий "гипотетическим". Подобное развитие событий, по его же словам, может произойти только с одобрения Украины и ООН.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 марта заявлял, что Путин намерен втянуть в войну против Украины государства ОДКБ. Данные были получены разведкой. Киев считает такой вариант недопустимым.

16 мая генеральный секретарь организации Станислав Зась по итогам саммита Организации договора о коллективной безопасности в Москве сказал, что ОДКБ не собирается воевать против Украины. Данный вопрос в ходе встречи представителей стран в российской столице не обсуждался.

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