В ОДКБ захотели ввести войска на Донбасс под видом "миротворцев" / Reuters

Генеральный секретарь контролируемой Россией "Организации договора о коллективной безопасности" генерал-лейтенант Станислав Зась выступил с инициативой ввести на Донбасс войска ОДКБ под видом "миротворцев".

В интервью Reuters Зась рассказал, что в случае необходимости, ОДКБ может быстро развернуть большое количество войск.

"Мы можем прислать столько, сколько нужно. Если нам (членам ОДКБ - ред.) нужно 3 тысячи, мы пришлем их. Если нам нужно 17 тысяч, мы пришлем их. Если нам нужно больше - будет больше", - отметил он.

Зась добавил, что сейчас необходимо "сесть за стол переговоров и договориться". Этот его призыв прозвучал на фоне постоянных попыток Москвы вынудить Киев вступить в прямые переговоры с марионеточными оккупационными режимами ОРДЛО.

"Гипотетически можно себе представить (ввод войск ОДКБ на Донбасс), если будет добрая воля Украины, это все же их территория, если будет мандат Совета Безопасности ООН, такое решение, если бы это было необходимо, поддержали все наши правительства", - добавил он.

Реклама

Вооруженные силы ОДКБ формируются ее членами, это Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. РФ с общей численностью 900 тысяч человек является наиболее влиятельным членом ОДКБ, а единственный военный штаб организации возглавляет россиянин.

Reuters констатирует, что развертывание войск ОДКБ на востоке Украины выглядит маловероятным, учитывая восприятие Западом этой организации как инструмента влияния Кремля.

Обострение на Донбассе

18 февраля главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин на Донбассе объявил массовую эвакуацию населения. Жителям временно оккупированных районов Донецкой области боевик предложил уехать в Ростовскую область Российской Федерации.

Вскоре к Пушилину присоединился и Леонид Пасечник - главарь группировки "ЛНР", который тоже призвал жителей временно оккупированных территорий уезжать в Россию.

Вечером 18 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не готовит нападение на Донбассе, как сообщают оккупационные пропагандистские СМИ.

Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что в ОРДЛО проводят эвакуацию населения, и при этом запретили выезжать мужчинам призывного возраста. Пожилых людей и детей из детдомов вывозят практически силой.

Читайте еще: