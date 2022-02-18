Главари "ДНР" и "ЛНР" объявили об эвакуации жителей ОРДЛО в Россию: ответ МИД Украины

Денис Пушилин / УНИАН

Главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин из-за очередного обострения военного конфликта на Донбассе объявил массовую эвакуацию населения.

Жителям временно оккупированных районов Донецкой области боевик предлагает уехать в Ростовскую область Российской Федерации.

По словам Пушилина, в результате обстрелов населенных пунктов может подвергаться угрозе жизнь и здоровье мирных жителей.

"Поэтому с сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста", ‒ заявил главарь "ДНР".

Пушилин утверждает, что жителей оккупированных районов Донетчины, готовы принять в Ростовской области, а переходы через через контролируемые боевиками и россиянами КПП на границе будет максимально ускорен.

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Вскоре к Пушилину присоединился и Леонид Пасечник - главарь группировки "ЛНР". Который тоже призвал жителей временно оккупированных территорий уезжать в Россию.

"С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республик, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации", - сказал террорист.

Далее, донецкие боевики утверждали, что "украинские диверсанты" пытались устроить взрыв на крупном химическом заводе "Стирол" (Горловка), а в радиоэфире террористы "ДНР" якобы слышали переговоры на "польском языке".

В ответ руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба категорически отверг такие инсинуации боевиков.

"Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или диверсиях на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий в Донбассе", — написал дипломат в Twitter.

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Признание Россией "Л/ДНР"

Государственная Дума России во вторник, 15 февраля, проголосовала за инициированный фракцией КПРФ проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину о признании "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных российским государством районах Донбасса.

В ответ Верховная Рада обратилась к ООН, Еврокомиссии, Европарламенту, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, правительствам и парламентам государств мира относительно непризнания независимости самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.