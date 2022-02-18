ВСУ не готовят нападение на Донбассе - Данилов

Украина не готовит нападения в ОРДЛО / УНИАН

Украина не готовит нападение на Донбассе, как сообщают оккупационные пропагандисткие СМИ, заявил сегодня Алексей Данилов во время брифинга.

"Каждая страна трактует многое о нас. Мы отдаем отчет, что у нас происходит. Сегодня двое людей сделали заявление вроде бы наши военные готовят нападение. Это не соответствует действительности. Такого указа быть не может", - заявил Алексей Данилов на брифинге

Президент 2 дня находился в командировке на линии фронта. Мы вместе были на передовой, ситуация в войске контролируемая, никаких нападений на гражданское население не существует", - отметил Алексей Данилов.

Также секретарь СНБО заявил о следующем: