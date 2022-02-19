Зеленский обсудил с Макроном обострение на Донбассе

Зеленский пообщался с Макроном / фото ОПУ

Вечером в субботу, 19 февраля, глава государства Владимир Зеленскй провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммаунелем Макроном.

Стороны обсудили дипломатическое урегулирование и обострение на фронте.

"Проинформировал об обострении на фронте, наших потерях, обстрелах украинских политиков и международных журналистов. Обсудили необходимость и возможные пути немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования", - говорится в сообщении президента в Twitter.

Завтра должен состояться звонок Макрона и Путина.

Резкое обострение на Донбассе

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.

Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.

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