Увезу тебя я в тундру: "эвакуированных" из ОРДЛО переселяют в Мурманскую область

Людям, которых лишили собственного жилья, предлагают переехать жить практически в тундру.
Гражданам, которых перевезли в Россию в рамках объявленной "эвакуации" вожаками террористических "ДНР" и "ЛНР", закрыли обратный путь – все пункты пропуска в Ростовской области переведены только на въезд в РФ.
Поскольку мест в пунктах временного пребывания уже нет, оставшимся без крова предложили переселиться в Мурманская область, сообщает издание Буквы.
Расстояние до Мурманск составляет более 3 000 км.
Людям, которых лишили собственного жилья, предлагают переехать жить практически в тундру, которой покрыта почти вся территория Мурманской области. К слову, в регионе до сих пор распространено оленеводство.
Несмотря на то, что площадь области составляет около четверти площади Украины, там проживает около 700 тысяч жителей. В регионе всего 16 городов с населением более 10000 жителей. В самом Мурманске насчитывается около 300 тысяч человек.
Дорогам с твердым покрытием соединены лишь около 73% населенных пунктов. Есть одна железная дорога, соединяющая Мурманск с Санкт-Петербургом. Ее построили еще во время Первой мировой войны. Впоследствии магистраль дополнили тепловозными ответвлениями в 7 городов.
Резкое обострение на Донбассе
В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.
Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.
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