В Станице боевики накрыли детсад из тяжелого калибра: в РФ запустили фейк об обстреле ВСУ

Боевики обстреляли детсад в Станице Луганской / Facebook/pressjfo.news

В ходе обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО в четверг, 17 февраля, один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской (Луганская область).

Об этом идет речь в сообщении штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

Пострадала также и инфраструктура. Половина населенного пункта остались без электричества.

Как рассказали агентству Интерфакс-Украина в Луганской военно-гражданской администрации, в результате обстрела пострадал детский сад по ул.Деповская, 22.

/ Facebook/pressjfo.news

/ Facebook/pressjfo.news

Сотрудники ГСЧС проводят эвакуацию детей и персонала. По информации медорганов, два работника детсада получили контузию. В настоящее время дети и сотрудники находятся в безопасном месте.

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/ Facebook/pressjfo.news

/ Facebook/pressjfo.news

В РФ запустили фейк об обстреле ВСУ

Отметим, что в российских СМИ запустили дезинформацию о том, что в результате обстрела якобы пострадал детсад на территории "ЛНР".

Как пишет блогер Денис Казанский, росСМИ приписали военные преступления РФ выдуманным "карателям".

"Причём, информация проверяется достаточно легко. Обстрелян детский сад "Сказка", местоположение которого известно. Это подконтрольная территория Украины. Но российские людоеды Содовьев, Пешков и компания будут и дальше конструировать альтернативную реальность, не заморачиваясь деталями", - пишет он и публикует скрины разгона фейка в Telegram-каналах пропагандистов РФ.

Напомним, ранее в штабе ООС предупреждали о том, что на Донбассе возможна провокация со стороны оккупантов.

Целью провокации может быть обвинение украинских военных в нападении, чтобы создать повод для эскалации.

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