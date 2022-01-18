Крещение на Донбассе: оккупанты готовят провокационный обстрел верующих

На Донбассе на Крещение возможна провокация / УНИАН

В среду, 19 января, на Донбассе возможна провокация в зоне ООС со стороны оккупантов.

По информации пресс-службы Центра стратегических коммуникаций, 19 января оккупационные войска готовят обстрел верующих во время крещения на ставке "Кирпичный" в Петровском районе Донецка.

Целью провокации может быть обвинение украинских военных в нападении, чтобы создать повод для эскалации.

Провокационный обстрел возможен из вражеского опорного пункта, расположенного на шахте им. Челюскинцев менее чем в двух километрах от пруда. Чтобы замаскировать выстрелы, вражеские военные готовятся включить главный вентилятор на уже давно не работающей шахте ( 15 января его почему-то включали на несколько часов).

Кроме того, российские силы могут подстроить взрыв самой шахты вооружением, запрещенным Минскими договоренностями. Эта провокация опять же может быть использована для создания повода для начала активных боевых действий.

Реклама

Угроза вторжения России в Украину

Американская разведка получила информацию о том, что РФ готовит группу оперативников для нападения "под чужим флагом" на боевиков на Донбассе, чтобы создать предлог для вторжения в Украину. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного официального представителя США.

Заявление о том, что у США имеется информация о подготовке Россией провокации на Донбассе с целью оправдать нападение на Украину, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Председатель комитета британского парламента по вопросам обороны, депутат-консерватор Тобиас Эллвуд считает, что российское вторжение в Украину "неотвратимо и неизбежно". По его словам, эта неделя может стать решающей.

Представитель РФ на переговорах, заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва не собирается нападать на Украину. Однако россияне требуют гарантий, чтобы Украина и Грузия никогда не присоединились к Североатлантическому альянсу.

А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российские войска остаются вблизи границ Украины, но на российской территории, из-за напряженной обстановки в регионе и действий НАТО. По его словам, это "меры предосторожности".