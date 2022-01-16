Вторжение России в Украину "неотвратимо и неизбежно", следующая неделя решающая - британский депутат / Reuters

Российское вторжение в Украину "неотвратимо и неизбежно", заявил председатель комитета британского парламента по вопросам обороны, депутат-консерватор Тобиас Эллвуд. Он подчеркнул, что следующая неделя может стать решающей.

Как пишет Independent, это произошло после предположений официальных лиц США о том, что Россия заранее подготовила группу оперативников для проведения операции под ложным флагом, чтобы оправдать вторжение в Украину.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Кремль готовит почву для нападения с помощью кампании по дезинформации в социальных сетях, изображая Киев агрессором.

Выступая в пятницу, председатель комитета по обороне Палаты общин, сказал, что нападение "неизбежно и неотвратимо".

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"Я боюсь, что вторжение российских войск неотвратимо и неизбежно, и мы позволили этому произойти. У нас была возможность разместить в Украине достаточно военной техники и личного состава, чтобы заставить президента Путина дважды подумать перед вторжением, но мы этого не сделали", - отметил Тобиас Эллвуд.

Он также добавил, что следующая неделя может стать решающей.

"Только президент Путин знает, что он собирается делать дальше, но следующая неделя может показаться решающей. Он загнал себя в угол, и после того, как НАТО отказалось подчиниться его угрозам, похоже, остается только один вариант", - сказал британский депутат.

Ранее издание CNN сообщило, что американская разведка получила информацию о том, что РФ готовит группу оперативников для нападения "под чужим флагом" на боевиков на Донбассе, чтобы создать предлог для вторжения в Украину,

Заявление о том, что у США имеется информация о подготовке Россией провокации на Донбассе с целью оправдать нападение на Украину, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Советник американского главы государства по вопросам безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может осуществить военное вторжение на территорию Украины в результате попытки переворота в стране. По его словам, россияне могут обвинить Киев в нападении на российские силы на Донбассе, такие события уже были в 2014 году. Американская разведка утверждает, что Москва работает над конструированием поводов для интервенции.

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