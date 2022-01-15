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Россия пытается оправдать свое вторжение: в МИД Британии предупредили Украину

15 января 2022, 19:51
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Глава МИД Британия призвала РФ к диалогу.

войска РФ
В Британии предупредили Украину / Reuters

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что РФ ведет кампанию дезинформации, направленную на дестабилизацию и оправдание вторжения в Украину.

Высокопоставленная Британская чиновница призвала Россию остановить агрессию в сторону Украины.

"Россия ведет кампанию дезинформации, направленную на дестабилизацию и оправдание вторжения на территорию ее суверенного соседа Украины. Россия должна остановить свою агрессию, осуществить деэскалацию и вступить в содержательные переговоры", - написала Трасс в Twitter.

Угроза военного вторжения России в Украину

Американские журналисты The New York Times 7 января опубликовали новую карту с войсками РФ у границ Украины. Как выяснило издание, россияне стянули около 100 тысяч войск к украинским кордонам и окружили государство с трех направлений.

По информации CNN, американская разведка узнала о сценарии, согласно которому Москва готовит операцию по нападению на боевиков в ОРДЛО "под чужим флагом", чтобы создать повод для военного наступления на Украину. Отмечается, что россияне могут пойти на провокации за несколько недель до военного вторжение, которое может произойти в период с середины января по середину февраля.

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Ранее заместитель госсекретаря США Венди Шерман, которая представляла Вашингтон на переговорах с РФ по безопасности, подчеркнула, что Москву ожидают серьезные санкции в том случае, если российское государство решит пойти на новую военную операцию против Украины.

Автор: Сергей Кущ
viber
вторжение России МИД Великобритании
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