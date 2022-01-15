"Будем это делать в последний момент": в ОП рассказали, почему Украина не готовится к вторжении РФ

Алексей Арестович объяснил, почему Украина не готовится к возможному вторжению РФ/ УНИАН

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович назвал две причины, по которым Украина не ведет подготовку к возможному вторжению России.

Во время беседы с политологом и соучредителем Украинского института будущего Юрием Романенко Арестович объяснил, почему Украина не проводит учения армии, не собирает территориальную оборону, не проводит разъяснительную работу среди населения.

"Здесь два момента. Первый – это традиционная украинская беспечность, мягко говоря, и неспособность организовать это, особенно на уровне местной власти. Просто всерьез в это не верят, и их гораздо больше волнует отопительный сезон", - заявил Арестович.

Он отметил, что российские угрозы являются проблемой для центральной власти, ведь наносит вред инвестиционному климату в Украине.

Читайте такжеСША подготовили 18 сценариев на случай вторжения России в Украину - НуландА вторым моментом, по мнению, советника главы ОП, являются большие затраты на учения, мобилизацию и т.п.

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"Да, это может быть это очень дорого стоить. …И мы будем это делать в последний момент, когда мы получим четкие сигналы, что вот все, каток покатился. Мы тогда успеваем собраться, успеваем накачать резервистов, поднять тероборону, потихоньку разворачиваться, на самом деле", - отметил Арестович.

Угроза военного вторжения России в Украину

Американские журналисты The New York Times 7 января опубликовали новую карту с войсками РФ у границ Украины. Как выяснило издание, россияне стянули около 100 тысяч войск к украинским кордонам и окружили государство с трех направлений.

По информации CNN, американская разведка узнала о сценарии, согласно которому Москва готовит операцию по нападению на боевиков в ОРДЛО "под чужим флагом", чтобы создать повод для военного наступления на Украину. Отмечается, что россияне могут пойти на провокации за несколько недель до военного вторжение, которое может произойти в период с середины января по середину февраля.

Ранее заместитель госсекретаря США Венди Шерман, которая представляла Вашингтон на переговорах с РФ по безопасности, подчеркнула, что Москву ожидают серьезные санкции в том случае, если российское государство решит пойти на новую военную операцию против Украины.