Повод для военного вторжения в Украину: в разведке заявили, что в ОРДЛО случилась утечка химикатов

Инцидент случился 14 января, заявили в украинской разведке.
На оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей случилась утечка химикатов. Данную ситуацию Россия может использовать в качестве причины для реализации планом по военному вторжению в Украину. Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
"По информации военной разведки Украины, 14 января в оккупированную российскими войсками Горловку на ПАО "Концерн Стирол" доставлены емкости с аммиаком, из которых из-за нарушения герметичности происходит утечка в воздух ядовитых веществ",- указано в сообщении.
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Автор: Андрей Ганжа