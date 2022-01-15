Повод для военного вторжения в Украину: в разведке заявили, что в ОРДЛО случилась утечка химикатов

Война на Донбассе / УНИАН

На оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей случилась утечка химикатов. Данную ситуацию Россия может использовать в качестве причины для реализации планом по военному вторжению в Украину. Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"По информации военной разведки Украины, 14 января в оккупированную российскими войсками Горловку на ПАО "Концерн Стирол" доставлены емкости с аммиаком, из которых из-за нарушения герметичности происходит утечка в воздух ядовитых веществ",- указано в сообщении.

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