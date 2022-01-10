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Переговоры США и России в Женеве: у Путина закатили истерику

10 января 2022, 20:28

По словам Рябкова, РФ надоело вести "пустые разговоры, от полуобещаний, от неправильного истолкования".

Рябков
Рябков / Reuters

Власти России требуют железобетонные гарантии от Соединенных Штатов, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков после переговоров в Женеве заявил, что это вопрос национальной безопасности страны.

"Мы подчеркиваем, что для нас это совершенно обязательно - удостовериться, что Украина никогда не станет членом НАТО. Мы хотели бы, чтобы на мадридском саммите НАТО формула, принятая бухарестским саммитом в 2008 году, была бы отозвана и заменена на следующее: "Украина и Грузия никогда не станут членами Североатлантического альянса", - заявил он.

При этом он подчеркнул, что РФ надоело вести "пустые разговоры, от полуобещаний, от неправильного истолкования".

"Мы не доверяем другой стороне. Нам необходимы железобетонные, юридически значимые гарантии, не обещания, а именно гарантии, со словами "должны", "обязаны", никогда не становиться членами НАТО. Это вопрос национальной безопасности России", - заявил Рябков.

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Требование Кремля к НАТО

Кремль требует от НАТО отказаться от стран-членов, вступивших в Альянс после 1997 года.

По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, Россию, якобы, оттесняют от европейской и международной политики.

"Это все в прошлом. И раньше не очень получалось, а сейчас этому просто положен конец", - заявил Рябков.

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Также он отметил, что Кремль требует от Альянса отказаться от стран, которые вступили в НАТО после подписания Основополагающего акта в 1997 году.

"Так что НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года", - добавил Рябков.

Какие страны вступили в НАТО после 1997 года:

  • Болгария;
  • Эстония;
  • Латвия;
  • Литва;
  • Румыния;
  • Словакия;
  • Словения;
  • Албания;
  • Хорватия;
  • Черногория;
  • Северная Македония.

Встреча России и США

Напомним, российский МИД 17 декабря обнародовал два документа, которые инициировала Москва и передала на рассмотрение Штатов – проект договора России и США о гарантиях безопасности и соглашение по мерам обеспечения безопасности Америки, РФ и Североатлантического альянса. Теперь россияне ждут переговоров с американцами по данным инициативам.

В проектах соглашений говорится о том, что Россия намерена настаивать на гарантиях по отказу от включения Украины в Североатлантический альянс и нерасширении Альянса на восток. Кроме того, Москва требует, чтобы обе стороны не использовали территории третьих стран для нападения друг на друга.

Спикер Белого дома Джен Псаки заявляла, что США не намерены вести переговоры с РФ по вопросам европейской безопасности без участия государств ЕС и стран-партнеров. Американцы не готовы идти на уступки в вопросе, который связан с ограничением суверенных государств права самостоятельно определять свое будущее.

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