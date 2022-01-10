Жесткое условие для РФ по "гарантиям безопасности": Украина потребовала отвода войск от своих границ

Украина требует от России отвести войска от своих границ / УНИАН

Москва пытается сместить акценты на переговорах и грозит новой войной с Украиной, однако диалог Вашингтона и Москвы по безопасности должен начаться с отвода войск России от украинских границ. Россияне сейчас находятся не в том положении, чтобы ставить условия в переговорах. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Во вторник, 10 января, в ходе совместного с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом брифинга она сказала о том, что требования России по гарантиям безопасности – это не переговорная позиция. Россияне не могут ставить условия в ситуации, когда российские танки находятся у украинских рубежей.

По ее словам, Москва вместо того, чтобы вести переговоры, пытается навязать свою повестку. Однако обсуждение гарантий безопасности должно начаться с отведения войск России от границ Украины.

"Россия пытается навязать свою повестку дня вместо того, чтобы вернуться за стол переговоров. Обсуждение "гарантий безопасности" должно начинаться с отвода войск от границ Украины", - подчеркнула Ольга Стефанишина.

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