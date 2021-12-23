Альянс стянет войска к границам РФ, если Москва нападет на Украину: у Байдена предупредили об ударе

НАТО / УНИАН

"Если Россия осуществит военное вторжение в Украину, США и наши союзники готовы ввести серьезные санкции, которые нанесут ущерб экономике России. Также это приведет к тому, чего не хочет Москва – увеличению численности сил НАТО у российских границ", - цитирует журналист представителя Белого дома.

Кроме того, в администрации Байдена сказали, что при таком сценарии Штаты также усилят поддержку Киева, чтобы помощь Украине защитить свою территорию.

"Наша деятельность не будет ограничиваться только экономическими действиями. Вместо этого мы увеличим поддержку способности Украины защищать свою территорию", - отмечается в сообщении.

В Вашингтоне заверили союзников по НАТО в том, что работа по изменению оборонной стратегии относительно государств, которым может угрожать опасность, идет полным ходом. Штаты готовы действовать тогда, когда этого потребует ситуация.

"Также мы хотели бы заверить наших союзников по НАТО и страны-партнеры в том, что работа по изменениям оборонной политики уже идет. Планирование уже идет полным ходом, а в случае необходимости мы готовы предпринимать действия", - подчеркивается в сообщении.

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