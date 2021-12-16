Украина в окружении 500-600 тысяч военных РФ: Данилов назвал план наступления Кремля

России понадобится более 24 часов, чтобы сконцентрировать у границ военную группировку для нападения на Украину - Данилов / УНИАН

Россия после переговоров президента Владимира Путина и хозяина Белого дома Джо Байдена не осуществляла действий, направленных на сокращение численности войск у границ Украины. На данный момент у украинских рубежей находятся 92 тысячи военных. Для наступления россиянам понадобится военный контингент как минимум в 500-600 тысяч. Чтобы нарастить наступательные силы, Москве потребуется больше 24 часов. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Читайте такжеМощный сигнал Украине и совещание с Москвой: в НАТО объявили о новом плане безопасности ЗападаВ интервью Reuters он рассказал о том, что диалог Байдена и Путина не привел к снижению концентрации российских военных подразделений у границ Украины. Число войск, наоборот, увеличилось, но не настолько критично, чтобы можно было говорить о реализации наступательной операции.

"Было некоторое (увеличение численности войсковой группировки), но не настолько критично, чтобы мы могли сказать: вот оно, это (вторжение) произойдет сейчас", - отметил чиновник.

По его словам, на данный момент численность военных РФ у границ Украины составляет 92 тысячи человек. Впрочем, для реализации сценария по наступлению понадобится не менее 500-600 тысяч военных.

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Также Данилов подчеркнул, что Россия в любой момент может стремительно увеличить количество войск на российско-украинской границе. Чтобы подвести необходимое для атаки количество военных, Москве понадобится более 24 часов.

Войска РФ у границ Украины

Американские издания The Washington Post и Politico осенью сообщили о стягивании Россией войск к украинским границам. В качестве подтверждения своих сведений журналисты предоставили спутниковые снимки передислокации российских военных подразделений.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что РФ стянула к границам украинского государства 94 тысячи военных. По его словам, число воинского контингента может возрасти и до 175 тысяч, однако в Киеве готовы к реализации такого сценария.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что передвижение войск России у границ Украины связаны с якобы угрозой НАТО российским рубежам. В связи с этим в Москве потребовали проведения встречи Путина и президента США Байдена.

Переговоры Байдена и Путина прошли 7 декабря. По итогам дискуссии в Белом доме сделали заявление о том, что Байден поддержал Украину, осудил российские маневры с войсками у украинских границ и отказался гарантировать Москве невступление Киева в НАТО.

Президент Владимир Зеленский отверг возможность отказа Киева от интеграции в НАТО в обмен на отвод войск России от украинских границ. По его словам, Украина не верит обещаниям и гарантиям Москвы, которые неоднократно нарушались.

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