Отказ Киева от НАТО в обмен на отвод войск: Зеленский заявил о "выброшенных на помойку" обещаниях РФ

Странно слышать от России просьбы о гарантиях, когда Москва свои обещания неоднократно нарушала - Зеленский / Скриншот ТСН

Украина не верит в какие-либо гарантии Россия, поскольку Москва при отказе Киева от третьего по мощности ядерного потенциала в мире гарантировала украинскому государству уважение безопасности и территориальной целостности, однако своих обещаний не сдержала. Сейчас странно слышать о гарантиях со стороны россиян. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью La Repubblica в ответ на вопрос о том, могла бы Украина отказаться от курса на Североатлантический альянс в обмен на отвод российских войск от границ государства, он сказал, что Москва уже предоставляла гарантии Киеву, но все они "были выброшены на помойку".Читайте такжеПутин разразился ультиматумом Украине по войскам России у границ и пригрозил "ответным" ударом

Поэтому, по словам главы государства, сейчас странно слышать о каких-либо гарантиях со стороны Москвы, когда было нарушено множество обещаний.

"Наше государство отдало свою часть советского ядерного арсенала – третью по мощности в мире, а в ответ получило, в том числе и от России, заверение уважать наши границы и нашу безопасность. Все это было выброшено на помойку. Поэтому странно слышать от российской стороны просьбы о любых гарантиях, когда столько обещаний уже нарушено самой российской стороной", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Войска России у границ Украины

Американские издания The Washington Post и Politico осенью обнародовали материалы, в которых речь шла о концентрации войск России у границ Украины. В качестве подтверждения своих сведений они показали спутниковые снимки передислокации военных подразделений.

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Как рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник, в Киеве серьезно обеспокоены маневрами войск России у границ. Украинское государство опасается повторения ситуации 2014 года, когда российская армия захватила Крым и Донбасс.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что маневры войск России у границ Украины связаны с якобы "угрозами НАТО" у российских кордонов.

Кроме того, Песков сказал, что Киев, дескать, может получить гарантии безопасности от Москвы в случае реализации Минских соглашений.

7 декабря состоялись переговоры президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным, в ходе которых американский глава государства заявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. При этом Вашингтон осудил концентрацию войск РФ у украинских границ и отказался гарантировать Москве невступление Киева в НАТО.

10 декабря в МИД России потребовали, чтобы Североатлантический альянс отменил решение, принятое в рамках Бухарестского саммита, согласно которому Украину и Грузию ждут в НАТО. Москва утверждает, что такое обещание может привести к большому конфликту в Европе.

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