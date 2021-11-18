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Более 100 тысяч войск РФ и повторение сценария Крыма: дипломат заявил об опасном для Киева сценарии

18 ноября 2021, 21:05
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Угроза военного вторжения РФ в Украину чрезвычайно высока, в Киеве опасаются новой операции Москвы на востоке страны, сказал Андрей Мельник.

войска РФ
Россия прикрывает свои планы по военному вторжению в Украину миграционным кризисом у границ Польши - дипломат / Reuters

Россия сконцентрировала 114 тысяч военных у востока Украины и на захваченных районах Донбасса. Более 30 тысяч солдат базируются в оккупированном Крыму. Несколько тысяч российских военных находятся в Беларуси. Киев серьезно опасается новой оккупации части своей территории, а угроза широкомасштабной военной операции Кремля чрезвычайно высока. Об этом заявил украинский посол в Германии Андрей Мельник.

Как сообщает пресс-служба министерства иностранных дел, в интервью Funke Mediengruppe он рассказал о том, что у восточных границ Украины Россия уже сконцентрировала 114 тысяч военных, более 30 тысяч солдат в оккупированном Крыму, еще несколько тысяч в Беларуси.Читайте такжеБитва войск стран ЕС с армией России за Украину: в Европе назвали сценарий ответа на удар по Киеву

"После последних масштабных военных учений Кремля в апреле и осенью этого года россияне оставили (на местах дислокации - ред.) тяжелое вооружение. Более 30 тактических батальонных групп находятся в постоянной боевой готовности почти в 250 километрах от украинской границы",- отметил дипломат.

По его словам, в Киеве с уверенностью полагают, что РФ проводит военные маневры для того, чтобы реализовать новую атаку против Украины. Существуют опасения повторения крымской ситуации, угроза полномасштабного военного вторжения сейчас такая же высокая, как в 2014 году.

"Крым 2.0". Еще никогда, начиная с 2014 года, когда россияне силой оружия оккупировали Крым и часть Восточной Украины, угроза новой широкомасштабной интервенции не была такой острой, как сегодня. У нас царит наивысшая степень тревоги",- добавил Мельник.

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Как полагает посол, кризис с мигрантами на белорусско-польской границей – это прикрытие России, которая разрабатывает военные планы по кордону Украины на востоке страны и на Донбассе.

"Делается четкий расчет на то, чтобы люди в Германии больше не беспокоились новым наступлением на Востоке, которое тайно готовит Путин. Руководитель Кремля надеется, что внимание общественности (на такие агрессивные действия - ред.) существенно ослабится", - объяснил украинский дипломат.

Напоследок Андрей Мельник подчеркнул, что в такой обстановке новое правительство ФРГ должно послать Москве "жесткий сигнал" и показать бесперспективность тактики Кремля. Новые власти Германии должны также остановить СП-2 и усилить санкции в отношении РФ.

Войска России у границ Украины

Недавно американские журналисты изданий The Washington Post и Politico опубликовали материалы, в которых речь шла о том, что Россия стянула свои войска к границам Украины. В качестве подтверждения также были опубликованы спутниковые снимки перемещения российских военных вместе с техникой.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление о том, что россияне действительно сконцентрировали большие военные силы у границ Украины. По его словам, РФ располагает серьезными возможностями для того, чтобы реализовать военную операцию против украинского государства.

Британские журналисты издания Financial Times рассказали о том, что в спецслужбах стран Запада появились сведения, согласно которым именно сейчас фиксируется наиболее серьезная опасность военного вторжения России в Украину. Информацию подтвердили и в Минобороны.

Главнокомандующий британскими Вооруженными силами Ник Картер не исключает сценарий реального боевого столкновения НАТО и России из-за ситуации с войсками у границ Украины и миграционным кризисом у кордонов Польши.

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