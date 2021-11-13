Новая агрессия и войска РФ у границ Украины: Париж жестко предупредил Москву

Жан-Ив Ле Дриан / Фото УНИАН

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр вооруженных сил страны Флоранс Парли предупредили своих российских коллег от дальнейших посягательств на территориальную целостность Украины.

Об этом идет речь в сообщении МИД Франции по итогам встречи глав МИД и Минобороны Франции со своими российскими коллегами.

"Оба министра выразили обеспокоенность ухудшением ситуации с безопасностью в Украине и четко предупредили о серьезных последствиях, которые могут иметь любые новые попытки подорвать территориальную целостность Украины", - говорится в заявлении.

При этом французские министры призвали Москву возобновить переговоры в рамках нормандского формата и договориться о проведении в ближайшем будущем министерской встречи в соответствии с обязательствами президента РФ Владимира Путина.

"Они также напомнили России об обязательствах, взятых ею в рамках ОБСЕ в отношении прозрачности передвижения и деятельности военных и полного осуществления мер по укреплению доверия и транспарентности, предусмотренных в этих рамках", - отметили в МИД.

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Ранее The Washington Post опубликовала материал, в котором речь шла о том, что зафиксировали переброску войск России к границам Украины. Передислокацию воинских подразделений установили после завершения российско-белорусских военных учений.

В Министерстве обороны Украины опровергли сведения о концентрации российских войск у украинских границ. Как уточнили в ведомстве, передвижение военных подразделений связано с плановыми мероприятиями противника, которые связаны с завершением учений.

Журналисты Politico опубликовали спутниковые снимки, на которых можно увидеть военную технику РФ и персонал у украинских границ. Фотоснимки были сделаны в Смоленской области, граничащей с Беларусью. Впрочем, американцы полагают, что фотографии указывают на наращивание войск у границ Украины.

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