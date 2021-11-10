Стягивание российских войск близ украинских границ: в Пентагоне следят за ситуацией

В Пентагоне следят за ситуацией на границе Украины / Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин обеспокоен информацией о стягивании российских войск к границе с Украиной. Глава Пентагона обсуждает ситуацию с европейскими коллегами, передает пресс-служба американского военного ведомства.

"Мы продолжаем следить за ситуацией. Министр по-прежнему обеспокоен этим наращиванием сил, мы продолжаем внимательно следить. Остин поддерживает контакты с представителями военного руководства высокого ранга здесь, в Пентагоне, а также в Европе", – сказал пресс-секретарь.

Первым о том, что войска РФ снова концентрируются на границе с Украиной, в октябре сообщило издание The Washington Post. Кроме того, Politico обнародовало спутниковые фотографии, где якобы заметно, что Россия вновь стягивает войска.

Однако в украинской разведке успокаивали, что следят за всеми перемещениями оккупационных сил. По их данным, российских войск на границе не стало больше. Секретарь СНБО Алексей Данилов даже назвал информацию "сознательной дезинформацией".

"Идет сознательная дезинформация всего общества. Скажем так – то, что они там пишут, не соответствует действительности. На сегодняшний день это не соответствует действительности. Мы наблюдаем за всеми процессами, это дезинформация и нам непонятно, для чего они это делают…", – заявил Данилов.

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Впоследствии журналисты Bloomberg показали данные, согласно которым Россия стягивает танки на полигон "Погоново" в Воронежской области. До украинской границы оттуда около 250 километров. Это тот же полигон, куда весной Россия уже стягивала свои дополнительные военные силы, вызвав беспокойство Запада.

Подчеркивается, что в отличие от весеннего развертывания войск, концентрация в ноябре происходит скрыто, часто – ночью и с помощью элитных наземных подразделений. В Bloomberg добавили, что эти действия направлены не столько на запугивание, сколько на создание активной угрозы.

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