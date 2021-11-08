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Россия стягивает войска к границам Украины: эксперт объяснил планы Кремля

8 ноября 2021, 05:02
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РФ сосредоточила уже около 90 тысяч военных на приграничных с Украиной территориях, считает Олег Жданов.

Российские войска
Россия при помощи войск у границ Украины пытается создать противовес военному потенциалу НАТО – эксперт / УНИАН

Число войск России в приграничных с Украиной территориях в конце 2015 года насчитывало 80-83 тысячи военнослужащих. Сегодня их уже около 90 тысяч. Причем численность будет увеличиваться. Россияне действуют по похожей схеме, когда СССР создавал группы своих войск в Германии. Они считают, что такое количество военных подразделений должно сбалансировать боевой потенциал стран НАТО. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что в конце 2015 года шли разговоры о 80-83 тысячах российских военнослужащих вдоль границы с украинским государством. Позже число увеличилось до 85 тысяч. Однако сейчас, в связи с появлением новых военных подразделений в оккупированном Крыму и в Западном военном округе, следует говорить о цифре в 90 тысяч военных.Читайте такжеМеткий удар ВСУ и наказание врага: военные показали фото сбитого БПЛА боевиков РФ на Донбассе

"Мы еще в конце 2015 года говорили, что количество войск вдоль всех границ Украины насчитывало тогда 80-83 тысячи военнослужащих. Потом цифра увеличилась до 85. Сегодня в связи с формированием новых воинских частей, особенно в Крыму и Западном военном округе, это Смоленская и Воронежская область, мы уже оперируем цифрой 90 тысяч военных. Как я и говорил раньше, эта численность будет увеличиваться", - объяснил Жданов.

Также он добавил, что Россия, по логике Москвы, пытается создать противовес войскам Североатлантического альянса.

"Россия хочет создать на европейском театре военных действий что-то вроде группы советских войск в Германии. То есть такая мощная военная машина, которая должна сбалансировать, как они считают, боевой потенциал стран-членов НАТО", - подчеркнул Олег Жданов.

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Войска России у границ Украины

Американские журналисты издания The Washington Post 30 октября опубликовали материал, в котором речь шла о том, что на Западе зафиксировали переброску войск России к границам Украины. Передислокацию воинских подразделений установили после завершения российско-белорусских военных учений.

В Министерстве обороны Украины опровергли сведения о концентрации российских войск у украинских границ. Как уточнили в ведомстве, передвижение военных подразделений связано с плановыми мероприятиями противника, которые связаны с завершением учений.

Журналисты Politico опубликовали спутниковые снимки, на которых можно увидеть военную технику РФ и персонал у украинских границ. Фотоснимки были сделаны в Смоленской области, граничащей с Беларусью. Впрочем, американцы полагают, что фотографии указывают на наращивание войск у границ Украины.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать материалы Politico и заявил, что передислокация войск на территории РФ является внутренним делом россиян.

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