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В ВСУ сделали заявление о выходе войск Украины из Старомарьевки

30 октября 2021, 18:43

Военнослужащие 93-й бригады ВСУ вернулись на места несения службы согласно Минским соглашениям.

ВСУ
ВСУ / УНИАН

Военные 93-й механизированной бригады Вооруженных сил Холодный Яр 26 октября проводили мероприятия по охране рабочей группы, которая оказывала помощь жителям населенного пункта Старомарьевка на Донбассе. Однако после этого военные покинули село и вернулись в прежние пункты дислокации согласно Минским соглашениям.

Как сообщили в пресс-службе 93 ОМБр "Холодный Яр", информация о том, что ВСУ вернули село Старомарьевку на Донбассе под контроль Киева, не соответствует действительности. Военные охраняли рабочую группу, которая оказывала гуманитарную помощь местных жителям. Однако после того, мероприятие завершилось, украинские военные покинули село.

"После завершения работы гуманитарной миссии в тот же день, 26 октября, все военнослужащие 93 бригады, которые были задействованы для охраны рабочей группы, покинули населенный пункт Старомарьевка и вернулись к своим местам несения службы на линии соприкосновения в соответствии с Минскими договоренностями", - заявили военные и подчеркнули, что они уже вернулись на прежние пункты дислокации.

В сообщении указано, на данный момент ни одного военнослужащего украинской армии в пределах Старомарьевки нет.

"Не поддавайтесь на провокации и информационной пропаганде оккупантов! – подчеркивается в заявлении.

Напомним, ранее журналист Юрий Бутусов заявил, что село Старомарьевка Донецкой области освобождено украинскими военнослужащими 93-й механизированной бригады. По его словам, украинский флаг над населенным пунктом был установлен в ответ на просьбы местных жителей, обеспокоенных обстрелами со стороны российско-террористических войск.

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