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Старомарьевка под контролем Украины: комбриг ВСУ раскрыл детали операции

30 октября 2021, 17:22
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Командир 93-й ОМБР Холодный Яр Дмитрий Брижинский рассказал подробности маневра ВСУ.

Старомарьевка находится под контролем ВСУ / ОТУ "Схід"

Украинское село Старомарьевка Донецкой области (зона ООС) освобождено воинами 93-й механизированной бригады Холодний Яр.

Населенный пункт находится под полным полным контролем ВСУ, рассказал в Facebook журналист и военный эксперт Юрий Бутусов.

"Установка блок-поста, оборудование оборонительных позиций и поднятие украинских флагов над Старомарьевкой осуществлены в ответ на многочисленные просьбы местных жителей, обеспокоенных угрозами российских оккупантов и террористическими обстрелами. Теперь в селе будет обеспечена нормальная работа органов украинской власти, начнут решаться гуманитарные вопросы", - подчеркивает он.

По данным Бутусова, контрразведка СБУ занялась проверкой сообщений в российских СМИ, что якобы 32 жителя села являются гражданами России и получили российские паспорта.

"Факты вероятного сотрудничества с российскими оккупантами получат адекватную правовую оценку, и виновные будут привлечены к ответственности. Донбасс - это Украина, и никакой России здесь не будет", - уточнил он.

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/ ОТУ "Схід"

Бутусов добавил, что Старомарьевку ВСУ взяли под контроль без потерь,однако в отместку россияне осуществили террористический обстрел села Гранитное, где 26 октября пал смертью храбрых в результате обстрела российской артиллерии один украинский воин - мастер-сержант 93-й бригады Георгий Халиков.

Освобождение Старомарьевки: как ВСУ зашли в населенный пункт

В свою очередь командир 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр Сухопутных войск ВСУ Дмитрий Брижинский рассказал детали операции.

"К руководству бригады обратился глава военно-гражданской администрации с целью обеспечения режима тишины и безопасности в районе населенных пунктов Гранитное и Старомарьевка и проведения гуманитарной акции по предоставлению помощи местным жителям, которые на данный момент пребывают на неподконтрольной территории", — сказал он в интервью агентству Армия Inform.

По словам комбрига, он принял решение назначить соответствующий личный состав "с целью обеспечения зоны безопасности во время работы представителей общины". После проведения соответствующих подготовительных работ подразделения вошли в село Старомарьевка для обеспечения условий работы там военно-гражданской администрации.

"На протяжении дня, когда работала военно-гражданская администрация в населенном пункте, задачи они выполнили. После того, как гражданская группа отработала, ночью подразделения, предназначенные для охраны, оставили районы вокруг Старомарьевки и заняли свои старые позиции", — отметил украинский командир.

/ ОТУ "Схід"

По его словам, "никакого захвата или желания продвинуться вперед никто не проявлял". Иные трактовки произошедшего он назвал "фейком и придумками оппонентов".

Брижинский отметил, что население встретило украинских солдат очень позитивно.

"В целом они говорят, что хотят, чтобы уже было какое-то решение — или там, или здесь. И вообще были настроены очень позитивно — думали, что это уже навсегда, что украинская власть берет под контроль этот населенный пункт", — рассказал он.

По словам комбрига, боевики "ДНР" использовали против украинских военных нарезную ствольную артиллерию для того, чтобы выбить их из населенного пункта.

Кроме того, Брижинский заявил, что именно он обратился к командованию с просьбой применить беспилотник турецкого производства Bayraktar.

"Я знал, что в нашей полосе работает Bayraktar, потому обратился к командованию ООС с просьбой поддержать нас огневыми средствами. И я очень благодарен руководству вооруженных сил, что быстро было принято решение на применение Bayraktar", — добавил Брижинский.

Освобождение Старомарьевки: что известно

Ранее сообщалось. что украинские военные вернули контроль над населенным пунктом Старомарьевка в Донецкой области, который находится в "серой" зоне линии соприкосновения.

Сообщается, что вечером 25 октября украинские военные вошли в этот населенный пункт и закрепили там свои позиции.

Позднее штаб Операции объединенных сил опроверг информацию о захвате украинскими военнослужащими села Старомарьевка, расположенного на временно оккупированных территориях Донецкой области.

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