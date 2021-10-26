ВСУ взяли под контроль оккупированное село на Донбассе: в "ДНР" закатили истерику

Враг обстреливает поселки на Донбассе / don.gp.gov.ua

Украинские военные вернули контроль над населенным пунктом Старомарьевка в Донецкой области, который находится в "серой" зоне линии соприкосновения.

Источники Бабеля из Министерства обороны Украины подтвердили эти сведения.

Сообщается, что вечером 25 октября украинские военные вошли в этот населенный пункт и закрепили там свои позиции.

Ситуация у Гранитного: что известно

Шесть жилых домов повреждены в посёлке Гранитное Волновахского района Донецкой области в результате минометного обстрела со стороны российских наемников во вторник, сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

"26 октября 2021 года, около 10:10, представители незаконных вооруженных формирований РФ произвели минометный обстрел поселка Гранитное Волновахского района. При обстреле повреждены 6 жилых домов. Пострадавших посреди гражданского населения нет. Обстрел мирного поселка оккупационным контингентом России продолжается, после чего будут проведены первоочередные следственные (розыскные) действия", - говорится в сообщении.

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/ don.gp.gov.ua

При процессуальном руководстве Волновахской окружной прокуратуры Донецкой области ведется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины).

В местных телеграм-каналах сообщают, что украинские военные заняли село и находятся там.

"Удалось связать по телефону со своими родственниками из Старомарьевки. Те дали понять, что никто никуда не ушел. Они по-прежнему в селе", - цитирует телеграм-канал Донбасс-решает местного жителя.

/ don.gp.gov.ua

Эту информацию подтверждают ресурсы боевиков.

"Была предпринята попытка занять находящийся на линии соприкосновения сторон населенный пункт Старомарьевка в Тельмановском районе", - пишут ресурсы "ДНР".

Что известно об освобожденном поселке на Донбассе

Поселок Старомарьевка, который расположен неподалеку от села Гранитное у реки Кальмиус. До начала боевых действий в 2014 году через реку проходил мост, однако в позже он был взорван. Сейчас оба населенных пункта соединяет пешеходный мост, благодаря которому жители Старомарьевки могли ходить в Гранитное за продуктами или за медицинской помощью. Помимо этого местные дети посещали школы на подконтрольной территории.

Ситуация в зоне ООС

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе двое украинских военных получили ранения, зафиксировано 4 нарушения режима тишины со стороны российских наемников. С начала текущих суток противник единожды нарушил режим прекращения огня, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение, еще один получил ранение в результате подрыва на вражеском неизвестном взрывном устройстве. Военные находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья обоих – удовлетворительное", – сказано в утренней сводке.

Противник 4 раза нарушил режим тишины. У Каменки обстрел осуществлялся из минометов калибра 82-мм. Вблизи Песков противник открывал огонь из стрелкового оружия. В направлении Золотого-4 был совершен обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.