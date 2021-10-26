"Позиции остаются неизменными": штаб ООС отрицает взятие под контроль села на Донбассе

Ситуация на Донбассе / УНИАН

Штаб Операции объединенных сил опроверг информацию о захвате украинскими военнослужащими села Старомарьевка, расположенного на временно оккупированных территориях Донецкой области.

В пресс-службе ООС называют это очередной попыткой России обвинить Украину в нарушении линии разграничения.

"Сегодня в социальных сетях распространилась информация о якобы захвате украинскими военнослужащими межпозиционного пространства на временно оккупированных территориях Донецкой области, что недалеко от населенного пункта Гранитное", - сообщают в ООС.

Как отмечает командование ООС информация является попыткой агрессора дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения.

В частности, именно на этой территории пророссийские боевики, игнорируя договоренности, которые были достигнуты в ТКГ, открывали огонь по позициям украинских военнослужащих.

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"Позиции украинских военных остаются неизменными", - добавляет пресс-служба.

Как сообщает Офис генерального прокурора, пророссийские боевики 26 октября обстреляли из минометов село Гранитное на Донбассе. По данному факту прокуратура возбудила уголовное дело.

"По данным следствия, незаконные вооруженные формирования России утром 26 октября открыли огонь из минометов по селу Гранитное Волновахского района Донецкой области. В результате обстрела повреждены шесть домов мирных жителей. Жертв и пострадавших среди населения нет", - говорится в сообщении.

Ситуация на Донбассе

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе двое украинских военных получили ранения, зафиксировано 4 нарушения режима тишины со стороны российских наемников. С начала текущих суток противник единожды нарушил режим прекращения огня, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение, еще один получил ранение в результате подрыва на вражеском неизвестном взрывном устройстве. Военные находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья обоих – удовлетворительное", – сказано в утренней сводке.

Противник 4 раза нарушил режим тишины. У Каменки обстрел осуществлялся из минометов калибра 82-мм. Вблизи Песков противник открывал огонь из стрелкового оружия. В направлении Золотого-4 был совершен обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.