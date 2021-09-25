УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Огонь по российским террористам: главком ВСУ рассказал о жесткой ответке на Донбассе

25 сентября 2021, 20:41
Прослушать новость
Остановить

На Донбассе командиры ВСУ должны применять все имеющиеся силы и средства, подчеркнул Валерий Залужный.

Украина,военные
Украинские военные / Reuters

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о том, что украинские военные могут открывать огонь на обстрел со стороны боевиков и российских гибридных войск на Донбассе.

"ВСУ выполняют все, что им необходимо, для того, чтобы противник стрелял меньше или вообще не стрелял", - подчеркнул он в интервью Радио Свобода.

По его словам, ответный огонь - одна из причин, почему в последнее время количество обстрелов на со стороны противника уменьшилось.

"Как главнокомандующий ВСУ говорю вам: нет никаких запретов! Командиры должны применять все имеющиеся силы и средства, имеющиеся методы, которые у них есть, для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье своих подчиненных", - заявил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что решение об открытии ответного огня принимают командиры на месте, и согласовывать их с командованием в Киеве им не надо.

Реклама

Читайте такжеКонтрудар ВСУ: у Кравчука раскрыли неожиданный сценарий освобождения Донбасса

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил о том, что Украина пойдет в наступление на Донбассе в случае нападения России.

Он подчеркнул, что должны сложиться экстраординарные условия, чтобы ВСУ пошли в наступление.

Советник главы ОП убежден в том, что наступление на Донбассе чревато потерями среди мирного населения, которое, преимущественно, составляют украинские граждане.

viber
ВСУ новости Украины новости Донбасса Валерий Залужный
Сейчас вы просматриваете новость «Огонь по российским террористам: главком ВСУ рассказал о жесткой ответке на Донбассе». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 22 сентября: что нельзя делать в день осеннего равноденствияПриметы на 22 сентября: что нельзя делать в день осеннего равноденствия Передали привет, но не президентуПередали привет, но не президенту Гороскоп на 23 сентября для всех знаков Зодиака: недруги, опасность пожара и вероятность зачатияГороскоп на 23 сентября для всех знаков Зодиака: недруги, опасность пожара и вероятность зачатия Приходько разделась на камеру на зло своим критикам: прикрылась лишь полупрозрачным платкомПриходько разделась на камеру на зло своим критикам: прикрылась лишь полупрозрачным платком Добровольная вакцинация по-украински: что делать в случае принужденияДобровольная вакцинация по-украински: что делать в случае принуждения

Последние новости

20:41

Огонь по российским террористам: главком ВСУ рассказал о жесткой ответке на Донбассе

20:28

В Китае пригрозили США ядерным ударом и призвали Вашингтон к переговорам Видео

20:06

Руки, ногти, волосы и не только: Эктор Хименес-Браво показал свои ежедневные бьюти процедуры

19:59

Угроза суицида: известны новые данные о расстрелявшем студентов "пермском палаче" Видео

19:25

Запуск СП-2 станет фатальным, а словам РФ по Украине доверять нельзя: в ФРГ помешают планам Газпрома Видео

Реклама
19:23

"Не был пристегнут ремнем безопасности": авто с украинцами попало в ДТП в Польше, есть погибший

19:19

"Будет хуже": украинцам дали мрачный прогноз по COVID-19 и предупредили о росте смертности Видео

19:04

Приметы на 26 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

18:46

Осадчая растрогала фото с одномесячным сыном: Горбунов намекнул, что хочет третьего ребенка

18:34

Имитация выборов в России: что в этом фарсе важно для Украины мнение

18:33

В Украине повысят пенсии: кому и когда рассчитывать на прибавку Видео

18:19

СП-2 превратится в руину, но будет угрожать Украине: в Польше обещают тройной удар по трубе Газпрома Видео

17:56

В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли очень теплые женские шапки необыкновенной красоты Фото Видео

17:49

В жутком ДТП в Венгрии погибли пять человек: среди жертв – украинцы

17:21

Самая низкая мама Украины умерла на Львовщине: имела рост 96 см

17:01

Войска России остались в Беларуси: ВСУ фиксируют тысячи военных на приграничных с Украиной районах

16:54

Резкий рост тарифов на 40%: украинцев предупредили о подорожании отопления и горячей воды Видео

16:42

Уже в октябре: эпидемиолог предупредила о "коронавирусной катастрофе" в Украине

15:52

Четыре области оказались в "оранжевой" зоне на сайте МОЗ: еще четыре и Киев на подходе

15:42

Украинцев предупредили о мощном ударе стихии: где разгуляется непогода Видео

Реклама
15:00

Гороскоп на 26 сентября для всех знаков Зодиака: происки недругов, интриги и неожиданные сюрпризы Видео

14:55

"Мы сделаем все возможное": Приходько рассказала о болезни своего шестимесячного сына

14:47

Цены на подсолнечное масло в Украине снова взлетят: названа причина и стоимость Видео

14:20

Усик против Джошуа: украинец выбрал для боя патриотические перчатки и сделал селфи с соперником Видео

14:20

"Надо выбирать другой проект": Джамала и Влада Яма повздорили на "Танцях з зірками" Видео

14:05

Годовщина авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом: Венедиктова объяснила, почему дело затянулось Видео

13:53

11-летняя девочка выбросилась из окна после разговора с родителями: детали трагедии в Умани

13:11

В России рок-певицу нашли мертвой: девушку задушили

13:04

Джамала откровенно высказалась о конкуренции и дружбе на шоу Танцы со звездами Видео

12:45

На Закарпатье врач послала на чердак пациентку, попросившую отселить ее от COVID-больных Видео

12:30

Сколько будем платить за газ, свет и тепло: в Кабмине озвучили тарифы на новый отопительный сезон

11:59

Поражены 80% легких, пять дней в медикаментозном сне: во Львове от COVID спасают 5-летнюю девочку Видео

11:46

"Смелости пока не хватает": Кулеба открыто заявил, что ООН боится бросить вызов России Видео

11:45

Красный уровень угрозы: Землю ждет череда магнитных бурь Видео

11:37

Финансовый гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: кредиты или денежные поступления

11:29

Холостячка 2: чем запомнился второй эфир и кого Огневич отправила домой

11:10

В Украину идет потепление до +25: синоптик назвал дату Видео

10:43

В МВД предупредили будущих водителей о нововведениях: что изменится в удостоверениях

10:04

12-летний школьник поджег храм на Одесчине и хотел совершить еще одно преступление

10:04

Гороскоп на 25 сентября для всех знаков Зодиака: конфликты или затяжное заболевание Видео

Реклама
09:23

Думала, что семье уже не нужна: спустя 21 год скитаний мать пяти детей решила вернуться домой Видео

09:16

Симптомы коронавируса изменились: врач рассказал, на что жалуются COVID-больные украинцы

08:25

Илон Маск снова свободен: миллиардер расстался с канадской певицей Видео

08:17

Коронавирус в Украине 25 сентября: за сутки - еще более 8 тысяч новых случаев COVID-19 Видео

07:45

Бедным украинцам придется жить еще тяжелее, средний класс тоже заплачет мнение

07:41

Во время карантина зарплаты учителям урезать не будут - Шкарлет

07:10

Россия признает "ЛДНР" и готовит сценарий Абхазии: дипломат раскрыл планы Москвы по Донбассу

06:31

Об очень странном самоубийстве после расстрела в Перми мнение

05:28

Визит Зеленского в Москву и "слабость" Украины: эксперт назвал сценарий Путина на переговоры

05:02

Коронавирус все чаще заражает детей: врач рассказал об опасной тенденции в Украине

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять