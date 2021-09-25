Огонь по российским террористам: главком ВСУ рассказал о жесткой ответке на Донбассе

Украинские военные / Reuters

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о том, что украинские военные могут открывать огонь на обстрел со стороны боевиков и российских гибридных войск на Донбассе.

"ВСУ выполняют все, что им необходимо, для того, чтобы противник стрелял меньше или вообще не стрелял", - подчеркнул он в интервью Радио Свобода.

По его словам, ответный огонь - одна из причин, почему в последнее время количество обстрелов на со стороны противника уменьшилось.

"Как главнокомандующий ВСУ говорю вам: нет никаких запретов! Командиры должны применять все имеющиеся силы и средства, имеющиеся методы, которые у них есть, для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье своих подчиненных", - заявил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что решение об открытии ответного огня принимают командиры на месте, и согласовывать их с командованием в Киеве им не надо.

Реклама

Читайте такжеКонтрудар ВСУ: у Кравчука раскрыли неожиданный сценарий освобождения Донбасса

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил о том, что Украина пойдет в наступление на Донбассе в случае нападения России.

Он подчеркнул, что должны сложиться экстраординарные условия, чтобы ВСУ пошли в наступление.

Советник главы ОП убежден в том, что наступление на Донбассе чревато потерями среди мирного населения, которое, преимущественно, составляют украинские граждане.